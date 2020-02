Ý Yên phát triển sản xuất vụ xuân hàng hóa

Ý Yên phát triển sản xuất vụ xuân hàng hóa

Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất vụ xuân hàng hóa, các cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nông dân huyện Ý Yên đang nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, sâu bệnh, tập trung phát triển sản xuất cây màu vụ xuân nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác và cải thiện đời sống người dân.

Nông dân xã Yên Dương chăm sóc su hào vụ xuân.

Ngay sau Tết Nguyên đán năm 2020, trở lại xã Yên Dương đã chứng kiến trên khắp cánh đồng màu của các thôn: Cẩm, Vũ Xuyên, Trung, Dương... không khí sản xuất vụ xuân khá rộn ràng, tấp nập. Chị Nguyễn Thị Hòa ở thôn Cẩm cho biết: Sau khi được tham quan, học tập kinh nghiệm trồng rau tại Nhật Bản, tôi đã quyết định đầu tư xây dựng nhà lưới để sản xuất rau màu theo công nghệ Nhật Bản. Trên diện tích hơn 5 sào, sau khi hoàn tất việc dọn ruộng, chị Hòa đã bón bổ sung phân chuồng, rắc vôi bột cải tạo đất và xuống giống trồng su hào, cải bó xôi là những loại rau đang được thị trường ưa chuộng. Không chỉ gia đình chị Hòa mà hầu hết các hộ dân ở vùng màu Yên Dương đều tích cực phát triển sản xuất cây màu vụ xuân để nâng cao thu nhập. Đồng chí Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch HĐQT HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Yên Dương cho biết: Vụ xuân năm 2020, HTX phấn đấu trồng 140ha cây màu các loại; trong đó tập trung vào các giống cây cà chua, cải bắp, súp lơ, su hào... là những loại rau có thị trường tiêu thụ khá ổn định. Để đảm bảo sản xuất vụ xuân đạt kết quả cao, HTX đã phối hợp với Ban Nông nghiệp xã tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ xuân; xây dựng kế hoạch làm đất, cung ứng các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng chất lượng cho các hộ xã viên; sẵn sàng phương án tưới nước phục vụ gieo trồng cây màu của bà con, bảo đảm toàn bộ diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao. Tại xã Yên Nhân, vụ xuân năm nay, các đội sản xuất tập trung gieo trồng 40ha su hào, 25ha rau cải, 34ha khoai tây, còn lại là cà chua, dưa chuột, bí xanh... Để sản xuất cây màu vụ xuân được thuận lợi, phát triển ổn định, xã đã tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất trên cơ sở tham vấn cộng đồng rộng rãi và phù hợp với quy hoạch chung của huyện về triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2015-2020. Xã chỉ đạo các thôn, đội có điều kiện, kinh nghiệm trồng rau màu chủ động lựa chọn những cây trồng phù hợp với tập quán canh tác của bà con, có thị trường tiêu thụ ổn định và hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo thuận lợi trong quá trình sản xuất.

Hiện nay, phong trào sản xuất cây màu vụ xuân theo hướng sản xuất hàng hóa đang phát triển khá đồng đều ở các địa phương của huyện Ý Yên. Đối với vùng đất chuyên màu, tập trung sản xuất các loại cây rau đậu ngắn ngày, có thể quay vòng 2-3 lứa/vụ, đó là: lạc, khoai tây, su hào, cải thìa, cải trắng, cải bó xôi, bắp cải, hành, tỏi... để tiêu thụ nội địa. Đối với chân ruộng 2 lúa, tập trung trồng các loại cây như: Bí xanh, cà chua, cải dầu, ngô nếp... Vụ xuân này, toàn huyện trồng 2.200ha rau màu các loại, trong đó, lạc xuân là 1.800-1.900ha, rau màu khác 300ha trở lên, trong đó cà chua 40ha, ngô 20ha và các loại rau đậu trên 240ha. Để bảo đảm sản xuất cây màu vụ xuân phát triển ổn định, bền vững, huyện Ý Yên chú trọng chỉ đạo phát triển công tác khuyến nông phục vụ sản xuất; tăng cường thực hiện liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ các địa phương thực hiện kiên cố hóa kênh mương, làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, xây dựng trạm bơm, cầu cống đáp ứng yêu cầu sản xuất trong điều kiện khí hậu biến đổi phức tạp; hỗ trợ xây dựng hệ thống kho lạnh để bảo quản nông sản sau thu hoạch; xây dựng mô hình sản xuất giống cây trồng mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn, vận động nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài cây trồng chủ lực là lạc và khoai tây, các địa phương trong huyện tăng cường phát triển các loại cây trồng phục vụ chế biến xuất khẩu như: ngô ngọt, cà chua, khoai tây, dưa chuột bao tử… Diện tích trồng lạc chủ yếu là các giống có năng suất cao như L18, L23, Trạm dầu 207. Bên cạnh đó, huyện tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các HTX, tổ hợp tác xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông sản theo hướng an toàn, VietGAP gắn với truy xuất nguồn gốc. Để các loại cây màu vụ xuân sinh trưởng, phát triển tốt, UBND huyện chỉ đạo Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tăng cường tuyên truyền về sản xuất rau màu vụ xuân trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã; hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng và tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân cho các hộ nông dân; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng, chỉ đạo và duy trì tốt hoạt động của hệ thống mạng lưới dự tính, dự báo sâu bệnh để có những khuyến cáo kịp thời, hiệu quả; chú trọng hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có tính chọn lọc cao, thuốc trong danh mục; thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại; tổ chức cung ứng đầy đủ, kịp thời lượng phân bón cho các loại cây; hướng dẫn xã viên bón đạm, lân, ka-li phải đảm bảo cân đối, đủ lượng, đối với từng giống cây trồng; không lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học để đảm bảo rau an toàn, sạch, bảo vệ môi trường. Các HTX bám sát lịch thời vụ của bà con để xây dựng phương án tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất cũng như quá trình sinh trưởng, phát triển của cây màu để đạt năng suất cao; đồng thời xây dựng kế hoạch chống úng, hạn cho từng vùng cụ thể để đảm bảo sản xuất an toàn.

Với những kết quả đã đạt được định hướng phát triển vụ xuân trở thành vụ sản xuất nông sản hàng hóa có hiệu quả cao của huyện Ý Yên đang được hiện thực hóa góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Văn Đại