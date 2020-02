Cân đối cung - cầu hàng hóa trong thời điểm phòng chống dịch do virus Corona

Trước tình hình dịch do virus Corona gây ra diễn biến phức tạp, đặc biệt là sau khuyến cáo về cách phòng, chống bệnh của ngành chức năng, nhiều người dân đã chủ động đi siêu thị sắm các thực phẩm khô, rau, củ, quả, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần, hạn chế tiếp xúc ở những nơi đông người. Do đó, lượng hàng hóa nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, tiêu thụ tăng khoảng 25-30%; đặc biệt là các sản phẩm rau xanh, hoa quả, thực phẩm khô như mỳ tôm, xúc xích, bánh mỳ, sữa... Để bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa trong đại dịch virus Corona, Sở Công Thương, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn đã chuẩn bị tốt các nhóm hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Siêu thị BigC chuẩn bị đa dạng các loại hàng hóa phục vụ cho người tiêu dùng.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Sở Công Thương đã sớm dự báo nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong giai đoạn dịch bệnh, nên đề nghị các đơn vị trong hệ thống phân phối lớn, cũng như bán lẻ trên địa bàn tỉnh đồng loạt tăng nguồn hàng dự trữ của quý I năm nay từ 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái, đáp ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống; thực hiện cam kết không bán hàng giả, hàng nhái cũng như lợi dụng dịch bệnh để gom hàng, đẩy giá lên cao để trục lợi từ người tiêu dùng. Sở Công Thương cũng tích cực đàm phán với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh lây lan (như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn…) để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với giá hợp lý, đồng thời yêu cầu Ban quản lý các chợ đầu mối tăng cường nguồn cung để có nguồn hàng dự trữ. Bên cạnh đó, Sở Công thương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền cho khách hàng khi tham gia mua sắm hàng hóa tại đơn vị; thực hiện việc tiêu độc, khử trùng khu vực bán hàng, bảo quản hàng hóa. Triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân trong thời điểm dịch bệnh, hiện các doanh nghiệp đã dự báo được nhu cầu tiêu dùng của người dân để có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối. Đặc biệt là đối với nhóm hàng hóa có nhu cầu cao như: rau, củ, hoa, quả, thịt, cá, khẩu trang, nước rửa tay, bánh mỳ, bánh ngọt, mỳ tôm, các đơn vị chuẩn bị nguồn cung với số lượng tăng 30-50% so với cùng kỳ năm trước. Tại siêu thị BigC, lượng khách mua hàng đông, các kệ hàng đều đầy ắp rau, củ, quả, thịt, cá do đơn vị đã chủ động nguồn hàng tăng 20-50% lượng hàng hóa dự trữ để cung ứng cho khách hàng. Chị Nguyễn Thị Huế, Quản lý thực phẩm tươi sống tại Big C Nam Định cho biết: Siêu thị chủ động nguồn hàng và không tăng giá bán mặc dù nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên do tâm lý sợ thiếu hàng, mua tích trữ để ứng phó với dịch bệnh. Tại thời điểm này một số mặt hàng trong siêu thị như thịt lợn, một số loại hải sản, hoa quả còn rẻ hơn so với giá sàn bởi trong chúng tôi đã đàm phán với nhà sản xuất hỗ trợ người dân trong đại dịch cũng như việc hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu, sầu riêng xuất khẩu đang bị ùn ứ do việc tạm ngừng xuất khẩu. Hiện, nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả, gạo, mỳ tôm, thịt, gia vị… đang được bày bán trong hệ thống các siêu thị với số lượng khá nhiều, giá được niêm yết rõ ràng, đầy đủ và ổn định so với trước Tết, không có hiện tượng “thiếu hàng sốt giá”. Tại các siêu thị Co.opmart, Vinmart, Lan Chi (Giao Thủy), Cuontry Mart (Hải Hậu) cũng đều chuẩn bị tăng 30-50% lượng hàng cung ứng cho thị trường; nguồn cung hàng hóa thực phẩm thiết yếu trong hệ thống vẫn được bảo đảm giá ổn định do chủ động hợp tác với nhà sản xuất và có các nguồn hàng từ đơn vị cung ứng trong toàn quốc. Bên cạnh việc cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của người dân, các siêu thị cho biết đã và đang làm việc với các nhà cung cấp khẩu trang (cả khẩu trang y tế và khẩu trang vải), nước sát khuẩn để tăng mạnh lượng cung cho thị trường.

Với sự nỗ lực của ngành chức năng, các doanh nghiệp, trong giai đoạn hiện nay, người dân trong tỉnh hoàn toàn yên tâm về hàng hóa nhu yếu phẩm, đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương