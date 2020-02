Siết chặt quản lý thị trường dịch vụ mùa lễ hội

Là địa phương có nhiều lễ hội truyền thống, điểm du lịch tâm linh, khu di tích nên tỉnh ta thu hút đông đảo du khách đến dịp đầu năm. Đặc biệt dịp cao điểm lễ hội đầu xuân, lượng người kinh doanh vãng lai từ nhiều địa phương đổ về tăng thêm đột biến với lượng hàng hóa lớn, phong phú về chủng loại, mẫu mã đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, song cũng tạo môi trường để các đối tượng gian thương lợi dụng kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng để trục lợi bất chính.

Lực lượng QLTT kiểm tra nhóm hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, UBND tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ngay sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa lễ hội, đồng loạt ra quân kiểm soát việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng đúng chất lượng; tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm các dịch vụ ăn uống; kiểm tra kinh doanh các hàng lưu niệm, dược phẩm, văn hóa phẩm và giá dịch vụ trông, giữ xe ở các khu vực lễ hội. Đồng thời, kiểm soát chặt việc lưu thông hàng hóa nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng tình trạng vận chuyển khó khăn để tăng giá bất hợp lý. Thời gian cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức dịch vụ lễ hội tập trung từ tháng 2 đến hết tháng 4-2020. Lực lượng QLTT đã chú trọng kiểm soát các kênh phân phối hàng hóa, thực hiện niêm yết giá, nhất là các mặt hàng phải kê khai giá...; rà soát và cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tại địa phương để theo dõi, quản lý. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan, chính quyền địa phương, ban quản lý đền, chùa kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tập trung vào các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hướng dẫn các hộ kinh doanh tổ chức sắp xếp hàng quán, dịch vụ, bãi trông giữ phương tiện hợp lý; không cho phép bán hàng hóa, dịch vụ trong khu vực nội tự của di tích; hạn chế kinh doanh mặt hàng vàng mã, thực phẩm tươi sống; các loại trò chơi có thưởng biến tướng sang cờ bạc trá hình; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm dịch vụ đổi tiền lẻ mệnh giá nhỏ trong các lễ hội. Yêu cầu các hộ kinh doanh đăng ký loại hình dịch vụ, nhóm sản phẩm hàng hóa phục vụ du khách và ký cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về các điều kiện kinh doanh như: đảm bảo ATVSTP, phòng chống cháy nổ; không tiếp tay lưu hành hàng giả, hàng nhái, hàng cấm và giữ thái độ văn minh lịch sự với khách hàng tham quan mua sắm trong các lễ hội. Cử cán bộ thường trực để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan, đảm bảo an toàn và giữ gìn nét đẹp văn hóa trong mùa lễ hội. Tiếp tục duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng (Hot line: 094.513.1911 của Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) để tiếp nhận thông tin tố giác về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc; phản ánh về đạo đức công vụ của công chức hành pháp.

Với những biện pháp đồng bộ đó, ngay trong những ngày đầu năm 2020, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát Khu di tích lịch sử văn hóa Trần (thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc); Khu di tích Phủ Dầy, Lễ hội chợ Viềng Xuân ở các huyện Vụ Bản, Nam Trực. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã chỉ ra những lỗi vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh như: thiếu giấy phép kinh doanh; chưa công khai về hàng hóa dịch vụ, không niêm yết giá các loại hình dịch vụ cũng như sản phẩm hàng hóa; trà trộn các loại hàng hóa kém chất lượng cung ứng cho khách hàng; không ban hành nội quy, quy chế tại các cơ sở dịch vụ lưu trú và còn nhiều vi phạm trong việc đảm bảo ATVSTP... Cục QLTT đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấn chỉnh, khắc phục ngay để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và an toàn trong suốt mùa lễ hội; kiên quyết thu giữ, xử phạt và tiêu hủy hàng hóa vi phạm pháp luật như kinh doanh, lưu hành hàng giả, hàng nhái, hàng cấm và các loại văn hóa phẩm độc hại theo quy định của pháp luật. Tại hai huyện Nam Trực và Vụ Bản, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ thiết bị phục vụ hoạt động cờ bạc trá hình, hơn 500 ấn phẩm ngoài luồng, lịch tay, bao lì xì có in bản đồ Việt Nam sai quy chuẩn; ấn Đền Trần đục bằng gỗ, đúc bằng gang nhái theo phiên bản ấn tích của các Vua Trần; hàng nghìn ấn phẩm không được phép lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ; tiền polyme “âm phủ” các loại; đồ chơi kích động bạo lực có nguồn gốc từ Trung Quốc… Chấn chỉnh việc thu phí dịch vụ trông giữ phương tiện quá cao so với mức quy định của một số tổ coi xe tại khu vực Đền Bảo Lộc (Mỹ Lộc); Phủ Dầy (Vụ Bản). Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng kém. Do đó, hoạt động lễ hội đã dần đi vào nền nếp, đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ tự, tôn vinh phát huy giá trị văn hóa lịch sử của các lễ hội. Một số nơi trước đây là “điểm nóng” trong quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ như Hội chợ Viềng Xuân, quần thể di tích lịch sử - văn hoá Phủ Dầy, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, Chùa Đại Bi… đến nay đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên nguy cơ tái diễn tình trạng vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại các lễ hội luôn tiềm ẩn. Do đó để giúp các hộ kinh doanh tại các lễ hội nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, các ngành chức năng cần kiểm tra, giám sát thường xuyên, xét xử công minh các hành vi vi phạm; gắn việc thanh tra, kiểm tra với tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các hộ kinh doanh và người dân địa phương, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, từng bước nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh trong các lễ hội văn hóa, du lịch; đảm bảo cho du khách du xuân lành mạnh, an toàn./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương