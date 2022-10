Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thời gian qua, tình hình hoạt động tuyên truyền, chống phá trên mạng Internet có những diễn biến phức tạp. Bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Bộ Công an, Ban chỉ đạo 35 tỉnh; phát huy vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác.

Theo đó, Phòng ANCTNB đã tham mưu giúp Ban chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình và chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực ANCT, TTATXH; chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử, trang fanpage facebook của lực lượng Công an tỉnh. Hướng dẫn, điều phối nhóm CTV của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật trên không gian mạng; huy động 231 trang Fanpage facebook, 1 website, 1 nhóm zalo trong hệ thống của Ban Chỉ đạo và của các đơn vị Công an trong tỉnh đăng tải, lan tỏa 9000 tin, bài, video tích cực; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch (từ đầu năm 2022 đến nay). Đồng thời tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành hàng chục Kế hoạch và công văn về bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng; bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông phục vụ Seagames 31; công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Phối hợp với các bộ phận chức năng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trong công tác định hướng tuyên truyền các cơ quan báo chí tăng cường viết bài tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nóng về an sinh xã hội (như ổn định giá xăng, bảo vệ người lao động…); liên quan đến tổ chức phản động “Việt Tân”, liên quan đến công tác tổ chức SEA games 31; liên quan đến Đại hội đồng lần thứ 36 của Tổng hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)…Tăng cường đăng tải thông tin, bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, sai sự thật về liên quan đến dịch bệnh Covid-19; liên quan đến tình hình Nga - Ukraine, liên quan đến vụ việc Nguyễn Phương Hằng, kết quả phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Nam Trung; công tác chuẩn bị và tổ chức SEA games 31… liên quan đến các sai phạm tại Công ty Việt Á và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, các dự án kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh... Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh xác minh, làm rõ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 tài khoản mạng xã hội tiktok về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội …

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, có một số khó khăn, hạn chế: Công tác tham mưu định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tin giả có lúc, có nơi chưa kịp thời. Quy định pháp luật xử lý đối tượng còn chưa đủ mạnh; công tác xử lý các đối tượng chưa triệt để. Công tác đấu tranh, phản bác hình thức chưa đa dạng; hệ thống các trang fanpage của các đơn vị công an trong tỉnh chưa thu hút được đông đảo thành viên, người tương tác; số lượng, chất lượng các bài viết còn hạn chế. Lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt đầy đủ, toàn diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an và Công an tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, sai sự thật và cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch công tác gắn với từng sự kiện, vụ việc cụ thể. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Công an trong tỉnh; giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, sai tự thật. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, chú trọng nghiên cứu, đánh giá, dự báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá để chủ động đề xuất xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động tuyên truyền phá hoại nội bộ, tung tin giả, sai sự thật gây hoang mang dư luận, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân. Đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành; phân công, phân cấp phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng thực hiện công tác đấu tranh phản bác. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ. Phòng ANCTNB tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng Thường trực Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh, làm tốt công tác tham mưu; phối hợp, hướng dẫn công an các đơn vị thực hiện công tác tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh duy trì hoạt động có hiệu quả của trang thông tin điện tử tổng hợp, fanpage facebook, nhóm zalo để phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác. Chủ động nắm tình hình, kiểm soát hoạt động đăng tải thông tin trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xác minh, đấu tranh, tham mưu xử lý hoạt động tán phát thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước và tin giả, sai sự thật trên không gian mạng./.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ

Công an tỉnh Nam Định