Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nam Định) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt tinh thần tự phê bình và phê bình, thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống với tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển bền vững.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) thi hành các thủ tục tố tụng trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định.

Xác định việc thực hiện NQTW 4, khóa XII là cơ hội lớn để “sửa mình”, Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế đã căn cứ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết chủ động xây dựng chương trình và kế hoạch hành động của Đảng ủy, của người đứng đầu cấp ủy; phân công cụ thể cho các đồng chí cấp ủy chịu trách nhiệm trong lĩnh vực phụ trách giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí có kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp các đồng chí trẻ, tạo môi trường làm việc thân thiện, tập thể đoàn kết. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được Đảng ủy thực hiện thường xuyên định kỳ vào cuối năm gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, công chức theo đúng quy trình kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Quá trình kiểm điểm không chỉ làm rõ những hạn chế, yếu kém của từng tập thể, cá nhân và chỉ rõ nguyên nhân giải pháp, thời gian khắc phục mà còn chú trọng nhận diện, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong NQTW 4. Từ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân đã tiến hành đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm và xem xét xếp loại cán bộ, đảng viên giúp cho công tác triển khai các Nghị quyết hoàn thành đúng thời gian, đạt chất lượng theo kế hoạch, đồng thời việc đánh giá cán bộ cũng thực chất hơn dựa trên hiệu quả công việc được giao, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong đánh giá cán bộ. Qua kiểm tra, đánh giá, đơn vị không có tập thể, cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đảng viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị mũi nhọn của tỉnh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung chỉ đạo điều tra, xác minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, trong đó có những vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Trong giai đoạn 2016-2021, đơn vị đã hướng dẫn, chỉ đạo điều tra, truy tố 92 vụ án với 137 bị can nghiêm trọng, phức tạp trong các lĩnh vực như ngân hàng, y tế, bảo hiểm, đất đai… được dư luận xã hội quan tâm. Điển hình như các vụ việc xảy ra tại xã Điền Xá huyện Nam Trực, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định; Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh Nam Định; Ngân hàng VPbank Chi nhánh Phòng giao dịch Đò Quan; Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Nam Định)… Những vụ án này, đơn vị đã chỉ rõ lỗi vi phạm của các bị can không chỉ dừng lại ở mức “thiếu trách nhiệm” hay “cố ý làm trái” mà còn là tội tham ô, lạm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn… Bên cạnh việc điều tra, truy tố tội phạm, việc thu hồi tài sản tham nhũng cũng đạt kết quả quan trọng, hạn chế tối đa thất thoát tài sản Nhà nước. Năm 2021 tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 90%, cao hơn gần 4 lần so với năm 2017, năm 2018 (chỉ đạt 25%). Những con số ấn tượng trên đã khẳng định sự quyết liệt trong hành động, tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công an tỉnh, sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Cảnh sát kinh tế vinh dự được các cấp khen, tặng thưởng các danh hiệu thi đua như: Đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến. Trong giai đoạn mới, yêu cầu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngày càng cao, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc NQTW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng Đảng ngang tầm, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong thời gian tới, Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQTW 4 (khóa XII), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả hệ thống chuẩn mực cán bộ cảnh sát kinh tế, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ, đảng viên trẻ, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở./.

Phạm Thị Tuyết

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh)