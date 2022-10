Tác phẩm tham dự Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII-2022

Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự linh hoạt, sáng tạo trong việc học và làm theo lời Bác

Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh có 30 đảng viên, bằng 100% quân số đơn vị. Thời gian qua, Chi bộ phòng đã linh hoạt, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó nâng cao tư tưởng chính trị, bản lĩnh, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) trong buổi sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo lời Bác.

Chi bộ đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01) gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Căn cứ vào chuyên đề học tập Chỉ thị 05 do Trung ương ban hành và hướng dẫn của Đảng ủy các cấp hàng năm, Chi bộ đã xây dựng, tổ chức quán triệt, triển khai các chuyên đề cụ thể: “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”; “Phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương trong rèn luyện đạo đức, tác phong công tác lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu; “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”… Qua học tập, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã có sự chuyển biến nhận thức sâu sắc, rõ nét hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó thay đổi cả về tư duy lẫn hành động trong từng nhiệm vụ, công việc cụ thể. Cấp ủy chi bộ cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; chú trọng tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND, nâng cao đạo đức, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên; xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong địa bàn, lĩnh vực phụ trách và nội bộ đơn vị để đề ra biện pháp khắc phục giải quyết kịp thời…

Với nỗ lực trong việc học và làm theo Bác, nhiều năm qua toàn đơn vị không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ với từng nhiệm vụ cụ thể được nâng lên; đội ngũ lãnh đạo chỉ huy làm tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong công tác, sinh hoạt. Công tác chuyên môn của đơn vị được nâng lên hiệu quả rõ rệt. Trong công tác khám nghiệm hiện trường, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã trực tiếp khám nghiệm gần 600 vụ, việc các loại, trong đó có nhiều vụ, việc phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng như: án mạng; cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người... Công tác khám nghiệm hiện trường luôn được đơn vị tiến hành khẩn trương, kịp thời, chính xác đảm bảo đúng quy định của pháp luật, qua đó phát hiện, ghi nhận, thu thập dấu vết có giá trị truy nguyên cao phục vụ công tác giám định, củng cố chứng cứ và đưa ra những nhận định, đánh giá tính chất, nguyên nhân, phương thức, thủ đoạn... của vụ việc hỗ trợ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giám định kỹ thuật hình sự và pháp y ngày càng được nâng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu cơ quan điều tra, nhất là trong những vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gửi giám định khó. Công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm được thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của Bộ Công an, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các vụ, việc nguy hiểm, phức tạp. Từ năm 2018 đến nay đơn vị đã tiến hành lắp đặt gần 100 hệ thống camera giám sát; 200 bộ thiết bị báo động và định vị; 50 hệ thống báo động chống trộm, cắp tài sản ngân hàng. Đặc biệt, từ việc học và làm theo lời Bác dạy đơn vị đã có nhiều chuyển biến trong công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật. Với phương châm cán bộ kỹ thuật hình sự "tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ", cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực nghiên cứu khoa học, cải tiến phương tiện, có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nổi bật như: thành lập tàng thư vân tay các đối tượng có tiền án, tiền sự theo từng hệ loại tội phạm, theo phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội; thành lập tàng thư số khung, số máy các loại phương tiện giao thông đường bộ phục vụ công tác giám định nhanh chóng, chính xác… Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" do Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua theo từng đợt trong toàn đơn vị, gương mẫu đi đầu tạo khí thế thi đua sôi nổi, khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Trong 5 năm qua, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư khen ngợi; 3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tặng giấy khen cho 3 lượt tập thể, 4 lượt cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 29 lượt tập thể và 90 lượt cá nhân… Những thành tích của đơn vị đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tư trên địa bàn toàn tỉnh../.

Thượng úy Trần Minh Hải,

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự