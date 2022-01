Những đảng viên "miệng nói, tay làm"

“Muốn nói người khác nghe thì bản thân mình phải gương mẫu đi đầu, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc trong xóm ra đến ngoài xã. Miệng nói, tay làm thì người dân mới đồng thuận và làm theo...” - đó là suy nghĩ và hành động của 2 trong số nhiều đảng viên tiêu biểu ở huyện Giao Thủy mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, tâm sự nhân dịp đầu xuân mới Nhâm Dần 2022.

Đảng viên Cao Xuân Đà (bên trái), chi bộ Tiên Hưng, xã Giao Châu (Giao Thủy) chăm sóc cây cảnh.

Người cán bộ tuyên giáo tận tụy

Từ tháng 8-2010 khi được phân công nhiệm vụ Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Giao Châu (Giao Thủy), ông Cao Xuân Đà luôn tích cực nghiên cứu, học tập, tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên trong xã; qua đó giúp Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương một cách hiệu quả. Nói chuyện với chúng tôi, ông Đà chia sẻ: “Trước khi nghỉ hưu, tôi nguyên là Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Giao Châu nên có nhiều thuận lợi trong việc nghiên cứu, viết bài thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã”. Giai đoạn 2016-2020, ông cùng với cấp ủy, chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng khuôn viên và xây dựng các công trình văn hóa ngoài trời phục vụ cho việc xây dựng xóm văn hóa nông thôn mới (NTM) nâng cao. Gần đây là nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Được biết, để tìm hiểu viết bài về lĩnh vực này, ông Đà đã bám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Đề án số 320 của UBND huyện Giao Thủy về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; trong đó nhiệm vụ của xã Giao Châu phải phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao trong năm 2021. Với trách nhiệm và thông tin thu thập được, ông đã tập trung viết bài tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trong xã, đặc biệt là các gia đình có liên quan tự giải tỏa cây tạp xanh um tùm; phát động, động viên nhân dân dọn dẹp, vệ sinh sau giải tỏa. Với tinh thần vì cộng đồng, vì mục tiêu xây dựng các tiêu chí của xã NTM nâng cao, ông Đà cùng cán bộ, đảng viên trong xã nhiệt tình tham gia gương mẫu đi đầu các phong trào, các cuộc vận động. Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của cán bộ và các tầng lớp nhân dân mỗi khu dân cư, sự phối hợp của các ban, ngành trong xã, đến nay, xã Giao Châu đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch, đề án đã đề ra. Đồng chí Cao Xuân Lãnh, Bí thư chi bộ xóm Tiên Hưng cho biết: “Ông Đà là một đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của chi bộ, thôn xóm. Đặc biệt là trong việc vận động, tuyên truyền bà con trong xóm, trong xã tham gia xây dựng NTM ông đã vận dụng khả năng thuyết phục của mình, viết bài tuyên truyền về mục tiêu xây dựng NTM, từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm, xã luôn hiểu về mục đích ý nghĩa đó”. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, ông Đà còn là một trong 96 đảng viên tiêu biểu vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020. Ông cũng đã giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi do tỉnh, huyện tổ chức: năm 2000 đạt giải Nhất cấp huyện về “Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh”; năm 2017 đạt giải Ba cấp huyện về “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiểu phẩm “Người tân binh ở lại” do ông biên kịch đạt giải Ba cấp tỉnh về đề tài phòng chống HIV/AIDS do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức năm 2017.

Bí thư chi bộ tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Long khẳng định, trong đội ngũ cán bộ cơ sở của xã thời gian qua có nhiều người thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin yêu, trong đó tiêu biểu là ông Bùi Kim Thiện, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Thành Tiến. Nguyên là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Long, sau khi nghỉ chế độ năm 2008, ông Thiện tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại xóm và được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ Thành Tiến. Chi bộ có 57 đảng viên trong đó có nhiều đảng viên từ các cơ quan của Đảng, chính quyền, quân đội, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp về nghỉ hưu; một số đồng chí đảng viên trẻ tuổi đang công tác và đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại xã. Ông Thiện chia sẻ: “Trong quá trình công tác, bản thân tôi thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trong xóm thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương”. Năm 2020, Chi bộ đã ban hành nghị quyết về việc làm đường bê tông xóm dài 320m, tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng trong đó, các khoản chi tiêu xây dựng đóng góp đều được công khai, minh bạch. Tuyến đường được hoàn thiện, đến nay xóm cơ bản đã không còn đường đất. Ngoài làm đường, các hộ còn tự nguyện đóng góp ủng hộ để tu sửa sân nhà văn hóa phục vụ hoạt động thể dục, thể thao của xóm. Bên cạnh việc xây dựng NTM, hoạt động nào của xóm, người dân cũng thấy ông Thiện tích cực tham gia. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Thiện đã lãnh đạo chi bộ chỉ đạo các thành viên trong Tổ COVID-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, nắm bắt tình hình dịch bệnh. Với những đóng góp của Bí thư chi bộ Bùi Kim Thiện từ năm 2003 đến nay xóm Thành Tiến đã giữ vững được danh hiệu xóm văn hóa NTM. Năm 2020 xóm Thành Tiến được cấp trên thẩm định kiểm tra và đánh giá kết quả và quyết định công nhận xóm NTM kiểu mẫu. Chi bộ Thành Tiến nhiều năm liền đã phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được xét công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân Bí thư chi bộ Bùi Kim Thiện cũng được Ban TVTU tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn