Đảng bộ xã Quang Trung học và làm theo Bác từ những việc cụ thể, thiết thực

Đảng bộ xã Quang Trung (Vụ Bản) hiện có 235 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Diện mạo nông thôn mới xã Quang Trung.

Đồng chí Bùi Đức Hoạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Trung cho biết: Đảng bộ xã đã chủ động gắn việc học và làm theo Bác với việc thực hiện từng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong xây dựng NTM nâng cao của xã, tiêu chí môi trường được coi là nhiệm vụ khó thực hiện, bởi ngoài ý thức tự bảo vệ môi trường của người dân chưa cao thì xã còn có làng nghề rèn truyền thống có nhiều hoạt động ảnh hưởng lớn đến môi trường như tiếng ồn, tro bụi, khí than… Để thực hiện thành công tiêu chí môi trường, Đảng bộ xã đã vận động đảng viên, nhân dân học theo Bác với tinh thần “quyết tâm thực hiện từng bước một, việc dù khó đến mấy cũng cố gắng hoàn thành”; coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về đảm bảo vệ sinh môi trường. Các tổ chức hội, đoàn thể trong xã tích cực chung tay thực hiện nâng cao từng việc. Trong đó, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trồng các loại cây bóng mát, hoa theo quy hoạch của UBND xã. Các hộ chăn nuôi trong khu dân cư cam kết bảo vệ môi trường và di dời ra vùng chăn nuôi tập trung, xây dựng bể Bioga và bể lắng lọc trước khi xả thải ra kênh, mương. Các hộ sản xuất kinh doanh đã đảm bảo việc thu và xử lý chất thải theo quy định... Riêng khu vực làng nghề, xã đã chỉ đạo thành lập “Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường làng nghề”, ‘‘Phụ nữ với phong trào bảo vệ môi trường làng nghề’’ để quản lý, giám sát việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Xã còn phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, thường xuyên huy động đội tuyên truyền viên, đoàn viên, hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, sông ngòi; trồng và bảo vệ cây xanh, làm cỏ, trồng thêm hoa tại các tuyến đường gắn biển Hội Phụ nữ tự quản, Đoàn Thanh niên tự quản. Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch hợp vệ sinh. Bằng những việc làm cụ thể, gắn với quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức xã hội nên tiêu chí môi trường ở Quang Trung đã chuyển biến nhanh chóng. Đến nay, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường đã nâng lên rõ rệt. Địa phương đã quy hoạch, xây dựng 2 bãi chôn lấp, xử lý rác thải tập trung. Tỷ lệ hộ dân tham gia dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải của xã đạt 98%. Các hộ sản xuất nghề rèn thủ công thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, cam kết bảo vệ môi trường đạt 100%; không để xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi ra hành lang đường và xuống các kênh mương. Toàn xã đã trồng cây bóng mát cho 7 tuyến đường với tổng chiều dài là 8km; 8 tuyến đường hoa kiểu mẫu với tổng chiều dài 5km; lắp đặt, trang bị các thùng đựng rác tại các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế xã; đặt 110 bể đựng bao bì bảo vệ thực vật ở vùng sản xuất để thu gom và xử lý 2 lần/năm; triển khai thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình trên địa bàn toàn xã với trên 1.500 hộ dân tham gia. 100% hộ dân toàn xã được sử dụng nước sạch. Đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường ở miền Giáp Nhất, nơi tập trung các hộ gia đình làm nghề rèn đã giảm thiểu đáng kể, nhiều cơ sở sản xuất trong khu dân cư đã di chuyển ra sản xuất tại cụm công nghiệp tập trung của xã. Các hộ dân thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất, đặc biệt đối với các hộ sản xuất nghề rèn đã tự giác đầu tư hệ thống xử lý chất thải trước khi xả thải ra môi trường. Nhờ đó ô nhiễm về nước thải, không khí, tiếng ồn và các chất thải rắn đều giảm bớt, góp phần giữ gìn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương. Xã sớm hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng NTM nâng cao.

Thành công trong việc thực hiện tiêu chí môi trường là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, chính quyền và người dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm học và làm theo Bác, tạo động lực cho xã quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chí khác trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng vì dịch COVID-19 nhưng kinh tế của xã vẫn duy trì ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ước đạt 34 tỷ đồng; xã được công nhận hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, xóm Quang Minh đạt mô hình NTM kiểu mẫu. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã Quang Trung luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tất cả các đồng chí cán bộ thuộc diện lãnh đạo quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có vi phạm.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ xã Quang Trung là nền tảng vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn Trọng