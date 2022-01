Đột phá trong phong trào thi đua yêu nước ở Ý Yên

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Ý Yên đã tích cực thực hiện “mục tiêu kép” chủ động phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các giải pháp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công ty TNHH Đúc đồng Đại Phát, thị trấn Lâm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 50 lao động địa phương.

Vượt khó thực hiện “Mục tiêu kép”

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ, UBND tỉnh phát động, cấp ủy và chính quyền các cấp trong huyện Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Các lực lượng chống dịch tuyến đầu: y tế, quân đội, công an, đội tình nguyện, Tổ COVID cộng đồng luôn xung kích trên các “mặt trận”, khoanh vùng dập tắt nhanh nhất các ổ dịch, không để lan rộng ra cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả chiến lược “Phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng”. Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động; tích cực ủng hộ, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn; chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch. Tính đến ngày 21-1-2022, huyện Ý Yên đã kết thúc điều trị 192/394 ca mắc COVID-19, đang cách ly điều trị 202 ca, cách ly tại nhà 1.067 trường hợp. Toàn huyện đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 99%. Có 160 cơ quan, doanh nghiệp, nhà chùa và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 với số tiền hơn 3 tỷ 267 triệu đồng; các xã, thị trấn đã huy động được 2 tỷ 706 triệu đồng và nhiều trang, thiết bị, lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đến nay, toàn huyện đã chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Các phong trào thi đua được phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, học tập công tác; lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Nhờ đó, huyện đã đạt và vượt 14 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt 2.710 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 350 tỷ đồng, đạt 106% dự toán, trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 61,2 tỷ, đạt 120% dự toán. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN, xây dựng năm 2021 đạt 11 tỷ 676,24 triệu đồng, tăng 11,03% so với năm 2020. Trong năm, huyện triển khai nhiều dự án, đến nay đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng: Dự án cải tạo nâng cấp đường Lương - Trị; hoàn thành GPMB Dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Dự án xây dựng cầu Bến Mới bàn giao cho đơn vị thi công. Hoàn thành GPMB đưa vào khai thác thu hút đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp Yên Dương; Khởi công Dự án Cụm công nghiệp Yên Bằng, tuyến đường nối từ đê tả Đáy đến đường 57B. Xây dựng NTM nâng cao, thôn xóm NTM kiểu mẫu đạt khá, chất lượng hơn về các tiêu chí, UBND tỉnh đã công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đối với 5 xã: Yên Chính, Yên Tân, Yên Khánh, Yên Mỹ, Yên Nhân (toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao) và đang xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. UBND huyện công nhận 39 thôn thuộc 14 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu toàn huyện là 45 thôn.

Vững tin thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết: Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tập trung phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức. Ngay tháng 1-2022, UBND huyện đã triển khai các nội dung đăng ký giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa 9 cụm, khối thi đua của huyện. Trên cơ sở đó, các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ngành và địa phương để phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Trong đó, hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức triển khai sôi nổi, có hiệu quả các phong trào thi đua “Xây dựng NTM”, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM gắn với mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. UBND huyện phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Ý Yên giai đoạn 2021-2025” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Ý Yên thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng giá trị ngành nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất của huyện. Huy động nguồn lực để xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thủ tục hồ sơ, sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu dân cư tập trung, trong đó lưu ý mở rộng quy mô từ 4-5ha trở lên. Triển khai làm tốt Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lâm, đô thị mới thuộc 4 xã (Yên Bằng, Yên Hồng, Yên Quang, Yên Tiến)... phù hợp với Quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng liên huyện Nghĩa Hưng - Ý Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Tăng cường công tác quản lý, khai thác tối đa hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp, kiểm tra việc sử dụng đất đai của các doanh nghiệp đảm bảo theo đúng quy định, đúng quy hoạch. Tích cực triển khai đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trọng điểm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu năm 2022 (thẩm định năm 2021 và 2022) có ít nhất 11-13 xã, thị trấn đạt NTM nâng cao, 78-80 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế, đặc trưng của từng vùng và nhu cầu thị trường./.

Bài và ảnh: Việt Thắng