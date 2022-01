Đảng ủy Quân sự huyện Ý Yên tăng cường công tác chấp hành kỷ luật quân đội

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Ý Yên đã quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của cấp trên, bám sát thực tiễn địa phương, đơn vị, giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP).

Dân quân tự vệ huyện Ý Yên tham gia huấn luyện sử dụng bắn súng phòng không 12,7mm.

Thượng tá Nguyễn Văn Tráng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ý Yên cho biết: “Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 82-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 3 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn kết, thống nhất, nêu quyết tâm cao, luôn chủ động, tích cực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, việc chấp hành kỷ luật, nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị an toàn trong toàn quân có chuyển biến, tiến bộ khá toàn diện, rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị không ngừng được nâng lên. Để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Quân sự huyện đã kịp thời ban hành các nghị quyết, xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn cơ quan nghiêm túc, chất lượng, liên hệ gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 82 thông qua chương trình học tập tại chức. “Ngày chính trị văn hóa và tinh thần”. Quá trình thực hiện Nghị quyết 82-NQ/ĐU, đơn vị đã thực hiện và phát huy tốt vai trò nêu gương của cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 82 nghiêm túc, hiệu quả góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ QP, QSĐP và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua tổ chức buổi tọa đàm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn của đơn vị; tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Sĩ quan trẻ nêu gương, tình thương, trách nhiệm”, triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp làm bản đăng ký chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi. Qua đó học tập, rèn luyện đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong Đảng bộ, và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự huyện chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, đơn vị luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 82,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém. Đảng bộ Quân sự huyện từ 2011 đến nay luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021, Ban CHQS huyện Ý Yên được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Đảng bộ Quân sự huyện được Ban TVTU tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Với sự nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước trong đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 82 đã góp phần xây dựng LLVT huyện Ý Yên ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn