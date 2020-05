Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh: Công trình văn hóa lịch sử và nhân văn - Niềm tự hào của Công an tỉnh Nam Định

Đại tá, PGS. TS Phạm Văn Long

Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh được khởi công xây dựng vào ngày 27-12-2019. Với sự chuẩn bị kỹ càng, tâm huyết, khoa học, sau gần 6 tháng gấp rút thi công mọi hạng mục, công trình tượng đài đã hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020); chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020), 72 năm Bác Hồ có 6 Điều dạy Công an nhân dân và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, công trình như một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng, là niềm tự hào của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đối với Bác Hồ trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang vừa qua và mãi mãi về sau.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kiểm tra chất lượng kỹ mỹ thuật công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày khánh thành. Ảnh: Viết Dư

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lỗi lạc của thế giới. Một con người với tài năng và đức độ đã trở thành một biểu tượng tuyệt vời về cả sức mạnh chiến thắng và lòng nhân ái bao la. Một con người tuy thể xác thì hữu hạn nhưng nhân cách thì trường tồn. Người đã đi xa nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả và tấm gương đạo đức sáng ngời.

Nam Định 5 lần vinh dự được đón Bác về thăm là 5 lần Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định được đón nhận những lời chỉ bảo ân cần của Người trên các lĩnh vực sản xuất, đời sống và đảm bảo an ninh trật tự. Đó là những kỷ niệm sâu sắc, nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Nam Định vững mạnh, giàu đẹp.

Từ tấm lòng thương yêu vô hạn của Bác với mảnh đất và con người Nam Định, trong đó có lực lượng Công an nhân dân đã trở thành khát vọng và trách nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định. Xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là ước nguyện thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ nhằm ghi nhớ công ơn của Người. Công an tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến các đồng chí lão thành, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh đi đến thống nhất lựa chọn mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Thấu hiểu và trân trọng nguyện vọng, tình cảm, lòng mong mỏi thiết tha của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, ngày 10-9-2019 Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định đã phê duyệt Đề án 1283/ĐA-CAT-PV01 của Đảng ủy Công an tỉnh cho phép xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Đặt tại vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh với diện tích gần 400m2, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bằng chất liệu hợp kim đồng có chiều cao 3,9m, bệ tượng vững chãi cao 3,6m. Người mặc bộ quần áo ka ki quen thuộc với tư thế thẳng lưng, mắt nhìn về hướng Bắc, ánh mắt sáng, bàn tay chỉ khảng khái, dứt khoát thể hiện rõ nét thần thái, ung dung, phong cách giản dị, thân thuộc, gần gũi như tình cảm lúc sinh thời Người dành cho lực lượng Công an nhân dân. Giữa khuôn viên Công an tỉnh, Bác đứng đó, uy nghi mà thân thiết, vĩ đại mà gắn bó như chính cuộc đời của Người, vị lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân.

Bằng tất cả các đường nét hài hòa, tinh tế và sống động, đây là công trình điêu khắc đảm bảo tính trang nghiêm và tính nghệ thuật, tính chính trị và tính khoa học, tính dân tộc và tính hiện tại, công trình có giá trị vĩnh cửu cả về thời gian và không gian. Các nhóm hạng mục phụ trợ phía trước, phía sau và 2 bên tượng đài như cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, sân hành lễ được đặt trong một bố cục chỉnh thể, hài hòa, tương quan về màu sắc nhằm tạo một không gian đẹp, uy nghiêm để tôn vinh công trình tượng đài Bác Hồ. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điểm nhấn kiến trúc trên toàn bộ không gian của Công an tỉnh, đồng thời cũng là công trình nghệ thuật điêu khắc đầu tiên về Bác tại tỉnh Nam Định.

Là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đô thị trung tâm Nam đồng bằng sông Hồng, xây dựng tượng đài Bác Hồ để nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định phải thường xuyên tự học, tự rèn, thấm nhuần sâu sắc 6 Điều Bác dạy, nâng cao cảnh giác cách mạng, năng lực và trình độ nghiệp vụ, xây dựng người cán bộ Công an: Đức, Trí, Dũng, Nhân hậu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đây không chỉ là nơi để cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh được hàng ngày chiêm ngưỡng Bác, là địa chỉ đỏ để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, báo công dâng Bác mà còn là công trình có giá trị lịch sử, lưu giữ trường tồn những tình cảm Bác dành cho Công an Nam Định và Công an Nam Định với Bác Hồ kính yêu.

Ngày 19-5 năm nay, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới một lần nữa lại tưởng nhớ và dành những tình cảm tri ân sâu sắc đến Người. Tượng đài Bác Hồ được xây dựng để tiếp tục nuôi dưỡng ngọn đuốc tượng trưng cho tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người vì công bằng, tự do và bác ái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người truyền lửa. Công an tỉnh Nam Định sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình tượng đài Bác Hồ một cách hiệu quả, thiết thực. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hôm nay luôn khắc ghi 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn thực hiện “nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và quyết tâm xây dựng Công an tỉnh Nam Định: “Anh hùng - Văn hóa - Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định./.