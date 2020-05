Đảng ủy xã Nghĩa Bình lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Những năm qua, Đảng ủy xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Lãnh đạo xã Nghĩa Bình thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ với cán bộ cơ sở.

Từ nhiều năm nay, 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Bình duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hàng tháng. Tuy nhiên, do số lượng đảng viên đi làm ăn xa, người làm công nhân trong các doanh nghiệp đông nên không thể tham dự sinh hoạt chi bộ đều đặn. Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Từ thực tế trên, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết tạo điều kiện cho các chi bộ linh hoạt chọn thời điểm sinh hoạt trong ngày, có thể vào buổi sáng, chiều hoặc tối để các đảng viên có thể tham dự đầy đủ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, Đảng ủy xã tổ chức tập huấn cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và thư ký ghi biên bản cuộc họp của chi bộ, xây dựng, in ấn các biểu mẫu văn bản, hướng dẫn quy trình, các bước chuẩn bị và tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ cũng như bất thường. Đảng ủy xã duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo sinh hoạt của các chi bộ có tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; phân công các đồng chí trong đảng ủng dự sinh hoạt với các chi bộ. Việc tham dự của các đồng chí trong đảng ủy xã đã nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở để tham mưu cho Đảng ủy xã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Trên cơ sở sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, hàng tháng, 19 chi bộ đều duy trì sinh hoạt đều đặn. Trước buổi sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy các chi bộ đã cùng nhau chuẩn bị kỹ các nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy xã để chi bộ thảo luận. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho các đảng viên; quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề có liên quan đến địa phương, tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Bản tin thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các bài viết đăng trên Báo Nam Định... Chi bộ cũng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, nêu rõ những việc làm được và chưa làm được, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Hầu hết các buổi sinh hoạt chi bộ đều phát huy tốt tinh thần dân chủ, nhất là trong thảo luận những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ, những vấn đề thuộc trách nhiệm đảng viên. Các ban chi ủy đều duy trì các buổi sinh hoạt với không khí cởi mở, cán bộ, đảng viên thẳng thắn bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng, đóng góp vào hoạt động của chi bộ.

Việc duy trì, đổi mới cách thức sinh hoạt đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ của Đảng bộ xã Nghĩa Bình. Hàng năm, qua đánh giá của Đảng ủy xã, các chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, phát triển chăn nuôi... Tiêu biểu như chi bộ 11 thuộc xóm 3 Thịnh Phú có 15 đảng viên sinh hoạt thường xuyên, 6 đảng viên được miễn sinh hoạt. Chi bộ đã từng bước đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng phù hợp với cơ sở; coi trọng việc thảo luận trong các buổi sinh hoạt, qua đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện. Trong năm 2019, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao thực hiện bê tông hóa làm đường ra đồng phục vụ sản xuất, xây bờ kè sông ở 3 khu dân cư với kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, các ngành nghề: máy xay sát, máy nông nghiệp, may mặc, đan cói xuất khẩu... phát triển tạo thu nhập ổn định cho nhân dân, đời sống người dân ngày càng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,5%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,6%, có 96% số gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”… đưa diện mạo của xóm ngày càng khởi sắc. Xóm 1 thôn Quần Phương nằm ở trung tâm của xã Nghĩa Bình có 159 hộ với 520 khẩu, trong đó có 85% đồng bào Công giáo. Mặc dù chỉ có 9 đảng viên sinh hoạt thường xuyên nhưng những năm qua, chi bộ số 3 đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua. Đồng chí Nguyễn Ngũ Phúc, Bí thư chi bộ 3 cho biết: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ban chi ủy đều căn cứ nghị quyết của Đảng ủy xã để xây dựng nghị quyết chi bộ phù hợp thực tiễn của cơ sở. Các vấn đề đều được các đảng viên thảo luận dân chủ, công khai, những khúc mắc đều được chi ủy giải thích cặn kẽ, sau đó thống nhất triển khai. Ngoài các nghị quyết xây dựng hàng tháng, mỗi năm chi bộ đều xây dựng 3 nghị quyết chuyên đề: phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Bên cạnh quan tâm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng từ những khóa trước về xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cấp ủy chi bộ và đội ngũ cán bộ cơ sở, chi bộ cùng với các đoàn thể chính trị, nhân dân thực hiện hiệu quả nghị quyết toàn khóa của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 là “hướng mạnh ra cánh đồng” để xây dựng nông thôn mới. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền chi bộ số 3 đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, khu dân cư luôn là điển hình của xã trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Năm 2019, khu dân cư được MTTQ huyện chọn để thực hiện điểm mô hình “Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm” để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn huyện.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ của Đảng bộ xã Nghĩa Bình đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như đảng viên để hoàn thành các nghị quyết đã đề ra. Qua công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công tác Đảng năm 2019, Đảng bộ xã có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 96,6% số đảng viên của xã được phân công nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kinh tế xã có bước phát triển ổn định. Năng suất lúa hàng năm đạt trên 105 tạ/ha, sản xuất cây màu phát triển, chủ yếu là cây cà chua với tổng diện tích gần 30ha với giá trị bình quân đạt gần 192 triệu đồng/ha; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 132 tấn. Các ngành nghề của xã như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản, cơ khí nhỏ, dệt bả cước, may mặc, đan hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu phát triển với gần 900 lao động với thu nhập bình quân từ 3-6 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 0,75%; 95% người dân tham gia BHYT. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã có nhiều thành tích, trong đó Hội Khuyến học xã được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững./.

Bài và ảnh: Đức Thiện