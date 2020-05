Đảng ủy phường Văn Miếu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Đảng bộ phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) có 655 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng uỷ phường thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từ đó tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuyến đường Nguyễn Tri Phương, phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) ngày càng sạch đẹp, văn minh.

Đảng uỷ phường xác định, hệ thống chính trị muốn vững mạnh phải quan tâm chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của 13 chi bộ khu dân cư, là hạt nhân nòng cốt trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của 37 tổ dân phố, các ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân ở cơ sở. Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề về xây dựng tổ chức đảng của Đảng ủy, các chi bộ cơ sở đều lựa chọn những đảng viên có uy tín, nhiệt tình với công việc chung làm bí thư đồng thời duy trì các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để nâng cao chất lượng các chi bộ, Đảng ủy phường phân công các đảng ủy viên phụ trách và tham gia các buổi sinh hoạt hàng tháng với các chi bộ nhằm định hướng, xây dựng nội dung sinh hoạt sát theo sự chỉ đạo của đảng ủy và phù hợp với điều kiện thực tế. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua Đảng ủy phường đã triển khai xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các chi bộ cơ sở. Các chi bộ đã có quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân theo lời dạy của Bác. Nhiều chi bộ khu dân cư thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên như chi bộ số 7, chi bộ số 6, chi bộ 10A... Ngoài ra, các chi bộ tích cực phân công các đoàn thể chính trị phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng, trong đó năm 2019 đã kết nạp 6 đảng viên mới. Cùng với quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ khu dân cư, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ phường đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với các tổ chức thành viên phát động phong trào thi đua “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”… Hội CCB phường tích cực vận động hội viên phát huy và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hội cũng đã tổ chức tốt hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hội viên vay với số dư 665 triệu đồng. Hoạt động của các tổ “Cựu chiến binh vì dân” ở 13 khu dân cư ngày càng nề nếp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hội Phụ nữ phường với trên 2.000 hội viên tham gia đã tích cực đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Hội cũng đã vận động thành lập “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT của phường; đồng thời khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và quỹ TYM cho hội viên vay để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với tổng số dư nợ gần 6 tỷ đồng. Trong đó, mô hình quyên góp ủng hộ hội viên khó khăn, gia đình chính sách của chi Hội Phụ nữ khu dân cư số 8 được nhiều chi hội học tập. Đoàn Thanh niên phường đã phát huy sức trẻ, sự nhiệt tình sôi nổi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động “thanh niên tình nguyện”, hiến máu nhân đạo, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường…

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đến nay hệ thống chính trị của phường Văn Miếu ngày càng được củng cố, vững mạnh. Hàng năm, Đảng bộ phường luôn được Ban thường vụ Thành ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả 16 chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên đều hoàn thành, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Vai trò quản lý điều hành của chính quyền ngày càng nâng lên, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo đời sống cho nhân dân, UBND phường đã ký tín chấp từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội của tỉnh và các nguồn vốn khác cho hàng trăm hộ gia đình khó khăn được vay vốn để phát triển kinh tế. Phường cũng tạo điều kiện cho 42 doanh nghiệp, 500 hộ sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ hoạt động, qua đó giải quyết việc làm cho gần 600 lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường có nhiều khởi sắc, một số công trình trên địa bàn được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới như Trường Tiểu học Trần Văn Lan, Trường Mầm non Văn Miếu cơ sở I và cơ sở II, hệ thống đường cống nước, hệ thống đèn chiếu sáng một số tuyến phố, các nhà văn hóa khu dân cư… Phường cũng duy trì nề nếp trên 5 tuyến phố văn minh đô thị đã được thành phố công nhận, thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao với 26/37 tổ đạt danh hiệu “khu dân cư văn hóa”, trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phường là một trong những đơn vị của thành phố làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo những người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng thế trận an ninh nhân dân được duy trì có hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn phường không có tụ điểm ma túy, hình sự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững./.

Bài và ảnh: Đức Thiện