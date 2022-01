Huyện Trực Ninh hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021

Sáng 22-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Trực Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021 dù phải tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các cấp, ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Trực Ninh đã tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo khí thế trong lao động sản xuất thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19, góp phần hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021. Nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn vượt 6,3% dự toán, tăng 33,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 2.157 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 6.351 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được tăng cường chỉ đạo theo tiêu chí nông thôn “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, hướng tới những “Miền quê đáng sống”. Đến nay, toàn huyện có 10 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; 30 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn kiểu mẫu; 11 xã, thị trấn còn lại đang tích cực hoàn thiện để đề nghị thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021…

Với những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua năm 2021, nhân dân và cán bộ huyện Trực Ninh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 12 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 đơn vị, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 59 cá nhân huyện Trực Ninh…

Năm 2022, huyện Trực Ninh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng hăng hái thi đua học tập, lao động, công tác. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Tại hội nghị, huyện Trực Ninh phát động phong trào thi đua năm 2022 với mục tiêu phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng 25 năm tái lập huyện, tạo tiền đề, động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ngọc Ánh