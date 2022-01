Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thăm, chúc Tết tỉnh ta

Chiều 21-1 (tức 19 tháng Chạp năm Tân Sửu), Đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã về thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022. Cùng đi với Bộ trưởng có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đại diện các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu trong buổi làm việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh đạt được trong năm 2021 thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được tỉnh làm tốt, từng bước hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là điểm sáng trong toàn quốc. Thu ngân sách đã đạt mốc mới, hơn 8.000 tỷ đồng. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo luôn là địa phương dẫn đầu toàn quốc. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng quân đội, biên phòng nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, mong rằng tỉnh Nam Định tiếp tục có sự bứt phá; đồng thời quan tâm nhiều hơn đối với các hoạt động của lực lượng vũ trang; sớm tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 điều chuyển một đơn vị quân đội mới về đóng chân, hoạt động trên địa bàn tỉnh... Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh sang năm mới Nhâm Dần 2022 đạt được nhiều thành tựu mới.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã cảm ơn Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng nói chung, cá nhân Đại tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang nói riêng với quê hương Nam Định. Đồng chí khẳng định, sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua là nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó có lực lượng vũ trang, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc Tết Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng; bày tỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương nhằm tạo điều kiện để tỉnh có sự phát triển mới nhanh, bền vững...

Trong chuyến công tác tại tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Trực và xã Hồng Quang./.

Tin, ảnh: Xuân Thu