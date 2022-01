Gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022) và đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 22-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và các Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, thay mặt Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã thông báo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.Trong bối cảnh tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19; với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, kịp thời; tình hình dịch bệnh cơ bản kiểm soát tốt. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu kinh tế cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Trong đó: tổng sản phẩm GRDP đạt mức tăng 7,7%, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu hàng hóa đạt gần 2.800 triệu USD, tăng 32,7% so với năm 2020; thu ngân sách ước đạt 7.000 tỷ đồng … Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 thuộc nhóm 16 tỉnh cao nhất cả nước; chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2020 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt trong năm vừa qua, tỉnh đã triển khai một số dự án lớn, công trình trọng điểm Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép“, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển chung của tỉnh; nỗ lực xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, an khang, thịnh vượng./.

