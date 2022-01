Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng 21-1, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2 (BĐBP tỉnh). Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị biên phòng.

Tại các nơi đoàn đến thăm, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ biên phòng trong năm 2021. Thực hiện sự chỉ đạo của BĐBP tỉnh, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, Hải đội 2 đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tổ chức 5 đợt tuần tra bảo vệ chủ quyền kết hợp giám sát hoạt động nghề cá trên biển; bắt giữ, xử lý 25 phương tiện sử dụng xung kích điện khai thác hải sản trái phép; phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh (Hải Hậu) điều tra, phá án, bắt giữ các đối tượng tội phạm. Các đơn vị cũng đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã ghi nhận và biểu dương kết quả của các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng cần tiếp tục phát huy những thành tích, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác; phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón Xuân mới vui vẻ, đầm ấm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tuyến biển, mang lại bình yên cho nhân dân đón Tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 (BĐBP tỉnh).

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Hải đội 2./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn