Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021

Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, tối 21-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tham dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí và các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021.

Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 được phát động từ ngày 13-1-2021 với nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải. Theo Ban Tổ chức Giải, tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 2.081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm (21,69%) so với năm 2020. Trong đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn ra 110 tác phẩm gồm các thể loại đưa vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề (có 7/10 tác phẩm đoạt giải đúp). Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cũng quyết định khen thưởng 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và 15 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng; quyết định lựa chọn 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải để trao thưởng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Thực tiễn phong phú sinh động của đời sống chính trị xã hội và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là chất liệu quý, là cảm hứng lớn lao để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng Đảng, mang đến cho Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI một mùa bội thu với nhiều tác phẩm hay viết về Đảng ta, về công tác xây dựng Đảng. Ẩn sâu trong mỗi tác phẩm báo chí là sự dấn thân không quản ngại hiểm nguy của nhiều nhà báo, xung phong trên tuyến đầu chống dịch; là sự lăn lộn thực tiễn để tìm tòi phát hiện những vấn đề bức thiết cuộc sống đang đặt ra; kịp thời phản ảnh những cấp ủy, tổ chức đảng, những tấm gương đảng viên tiêu biểu; tổng kết thực tiễn, làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận; sự dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Điều đó cho thấy càng trong khó khăn thử thách, những người làm báo càng thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, luôn tìm tòi sáng tạo, nâng cao sức thuyết phục của tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng Đảng; khẳng định sự trưởng thành nghề nghiệp. Đóng góp vào sự thành công của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị luôn luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Mỗi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng ngoài phục vụ công tác tuyên truyền còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện đường lối chủ trương của Đảng; phản ánh kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở các địa phương đơn vị, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương. Đồng thời, đấu tranh phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo để mỗi cán bộ đảng viên soi vào đó để phấn đấu, giữ gìn bản lĩnh của người cộng sản, làm gương sáng trong công tác và cuộc sống đời thường. Các cấp ủy, tổ chức Đảng nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp tại địa phương đơn vị mình mà còn cần tiếp thu nhân rộng những cách làm hay mô hình tốt đẩy lùi tiêu cực mà báo chí đã nêu và cảnh báo...

Phát biểu phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải khẳng định, năm 2022 công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với những yêu cầu mới. Từ kết quả đã có được của 6 mùa giải trước, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 hứa hẹn tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị./.

Tin, ảnh: Xuân Thu