Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương

* Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020

Ngày 11-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố tới dự.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP; ban hành Đề án diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ của các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2025. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2020; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như¬: Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân, tuyển sinh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QPAN); đã mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 103 đồng chí cán bộ đối tượng 3; 74 lớp cho 4.219 đồng chí cán bộ đối tượng 4; 5 lớp cho 547 tăng, ni; giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng cho các tầng lớp nhân dân; công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đảm bảo an toàn; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch; xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh…, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT đã chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; huy động 3.150 ngày công, hỗ trợ trên 160 triệu đồng, cùng các lực lượng tu sửa 17km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và tham gia tu sửa, tôn tạo 5 nghĩa trang liệt sĩ, 12 nhà văn hóa thôn, xóm; chỉ đạo lớp tập huấn dân quân biển 3 huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng...

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của LLVT tỉnh được triển khai toàn diện đồng bộ và đạt kết quả thiết thực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Tiến hành tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu huấn luyện, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác chính sách hậu phương quân đội được triển khai tích cực, đồng bộ; hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ ngày càng hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP, xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, Bộ CHQS tỉnh được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2021, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ QP, QSĐP. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo Đề án đã xác định; kế hoạch phòng, chống thảm họa, thiên tai theo Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Giáo dục QPAN. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19. Rà soát, quản lý nhân lực, phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng huy động theo Nghị định số 30, 130 của Chính phủ. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ, nền nếp sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt quy trình các bước trong tuyển, chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021, bảo đảm an toàn, đúng luật. Tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng cơ quan đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tham gia hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức phấn đấu đạt giải cao. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất hậu cần, vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan và đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 của LLVT tỉnh. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo các sở, ngành và LLVT tỉnh phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác QP, QSĐP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021 đảm bảo an toàn, đúng luật. LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; trực tiếp bảo đảm và tham gia bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện. Tiếp tục triển khai xây dựng các công trình khu vực phòng thủ. Hoàn thành nội dung huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm chế độ chính sách cho người có công. Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn