Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham dự.

Giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều và ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Bộ LĐ-TB và XH đã ban hành quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo; hướng dẫn các địa phương tổ chức điều tra, rà soát, tổng hợp, công bố theo quy định. Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Kinh phí thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội được Chính phủ giao ổn định để các địa phương chủ động thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người nghèo nâng cao thu nhập, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo thông qua các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Nhờ đó, kết quả giảm nghèo và cách tiếp cận giải quyết vấn đề nghèo đói ở nước ta thời gian qua tiếp tục được các đối tác phát triển, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/năm. Trong 4 năm, có 58% số hộ nghèo đã thoát nghèo. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. Sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo cũng còn những tồn tại, cần khắc phục trong giai đoạn tới như: kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo mới còn cao, còn khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư; công tác rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo còn chậm… Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đặt mục tiêu hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo do các nguyên nhân chủ quan. Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá hệ thống chính sách giảm nghèo, trên cơ sở đó lồng ghép các chính sách, loại bỏ các chính sách chồng chéo, không hiệu quả. Bố trí đủ ngân sách để thực hiện các chính sách giảm nghèo. Ưu tiên nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu; xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục và tỷ lệ đào tạo nghề khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ về y tế, hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng thuận lợi hơn khi tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo. Tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và người dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đảm bảo an ninh trật tự gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nhất là đảm bảo an ninh - quốc phòng ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo. Thủ tướng nhấn mạnh, để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giảm nghèo. Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ người nghèo, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân rộng các chương trình, mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội những vùng khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông, đầu tư giáo dục dạy nghề, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên. Các địa phương cần tiếp tục đổi mới, năng động sáng tạo trong thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, coi giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác giảm nghèo. Tạo điều kiện cho người dân chủ động hơn, trao quyền tự quyết nhiều hơn trong thực hiện các mô hình giảm nghèo…

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng III của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bộ LĐ-TB và XH, Bộ TT và TT trao tặng các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020./.

Tin, ảnh: Viết Dư