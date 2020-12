Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 dịp lễ, Tết 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia, các bộ, ban, ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi lại trong dịp nghỉ Tết và dự lễ hội xuân. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh và cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện phổ biến và yêu cầu người lao động, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT; chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức bán vé tàu xe trực tiếp cho công nhân, sinh viên và người lao động; bố trí thời gian phù hợp để người lao động, sinh viên nghỉ Tết và trở lại làm việc, học tập, giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thứ hai, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch COVID-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.

Thứ ba, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID -19, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thứ năm, chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước thực hiện ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự phòng, dịch truyền để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cấp cứu, điều trị nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người.

Thứ sáu, có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm virus COVID-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu kiểm soát trong phòng, chống dịch COVID-19, dẫn đến làm lây nhiễm dịch bệnh trên các phương tiện giao thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Thứ bảy, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình TTATGT, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông; niêm yết đầy đủ các thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng…) và trên các phương tiện vận tải công cộng.

Thứ tám, đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao thông, tổ chức chốt gác tại các điểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông, nhất là tại các vị trí đường ngang, lối đi dân sinh, lối đi tự mở qua đường sắt có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn; phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

