Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày 9-8 cùng với cả nước, thí sinh toàn tỉnh bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh có 33 điểm thi với 798 phòng thi, 18.697 thí sinh dự thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Nam Định, Sở GD và ĐT đã phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, các huyện, thành phố chỉ đạo họp với ban tổ chức các điểm thi; phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng thành viên; kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức thi; kiểm tra hệ thống camera trong phòng chứa đề, bài; kiểm tra việc hoạt động của tất cả các cơ sở vật chất tại điểm thi như: quạt, bóng đèn, bàn ghế, biểu mẫu dán các phòng thi; hệ thống camera, wifi (nếu có) yêu cầu tắt, niêm phong; máy phát điện dự phòng; bình chữa cháy; sơ đồ từng buổi thi, phương án bố trí phòng chờ, phòng cách ly, văn phòng phẩm, bảng điều hành…; hoàn tất việc kiểm tra các điểm thi, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc in sao đề thi, thanh tra các điểm thi; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD và ĐT đã phối hợp với Sở Y tế và các địa phương liên tục rà soát các trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi để phát hiện các trường hợp F0, F1, F2 và các đối tượng khác để thực hiện miễn thi, hoãn thi theo quy định của Bộ GD và ĐT. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, hoá chất và chỉ định các cơ sở y tế tham gia thực hiện các công tác chuyên môn y tế tại các điểm thi như: phun thuốc khử khuẩn tại 798 phòng thi thuộc 33 điểm thi vào ngày 6-8; bố trí cán bộ đo thân nhiệt tại các điểm thi; mỗi điểm thi bố trí 1 phòng cách ly; chuẩn bị khẩu trang dự phòng tại các điểm thi trong trường hợp thí sinh quên mang khẩu trang; bố trí đủ nước rửa tay sát khuẩn. Gần Khu cách ly tập trung của tỉnh cũng bố trí 1 điểm thi dự phòng./.

Minh Thuận