Thực hiện các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

Ngày 4-8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 651/UBND-VP3 gửi các ngành chức năng, các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư; bảo vệ đa dạng sinh học. Quản lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi, các hoạt động chế biến, kinh doanh động vật hoang dã; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hành vi khai thác, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý, thanh kiểm tra các hoạt động gây nuôi, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã; yêu cầu các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã phải đảm bảo nguồn gốc động vật hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh; tổ chức ký cam kết không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã; đặc biệt tập trung triệt phá các đường dây tội phạm trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu… trái phép mẫu vật các động vật hoang dã. UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động người dân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật; nghiêm cấm việc nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp; không để hình thành các tụ điểm, các chợ kinh doanh động vật hoang dã trái phép. Phối hợp với lực lượng chuyên ngành trên địa bàn tăng cường kiểm tra tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các điểm kinh doanh, khu dân cư, các hộ nuôi nhốt động vật hoang dã để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, chế biến, trưng bày, quảng cáo mẫu vật các loại động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp; tổ chức cho các cơ sở kinh doanh có sử dụng thành phần từ động vật hoang dã ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường phối hợp với Sở NN và PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý động vật hoang dã; tích cực lên án các hành vi vi phạm về quản lý động vật hoang dã./.

Ngọc Ánh