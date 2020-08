Chủ động phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa màu

Chủ động phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa màu

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh cho biết: Hiện tại, rầy lưng trắng lứa 4 phổ biến tuổi 2, 3, 4; mật độ trung bình 50-100 con/m2, nơi cao 300-400 con/m2. Dự báo, rầy lứa 5 sẽ nở rộ từ ngày 25-8 đến 2-9; mật độ phổ biến 300-500 con/m2, cao 1.000-2.000 con/m2, cục bộ có nơi trên 3.000 con/m2. Lứa rầy này sẽ gây hại diện lúa đại trà. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang nở rộ chủ yếu tuổi 2, 3 với mật độ phổ biến 1-2 con/m2, nơi cao 30-50 con/m2, cá biệt 70-100 con/m2, tập trung ở những diện tích lúa tốt sớm, ven làng, ven thổ của các huyện phía nam tỉnh. Mật độ sâu và mức độ gây hại cao hơn cùng kỳ vụ trước do thời tiết thuận lợi cho sâu phát sinh và gây hại. Dự báo, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 sẽ vũ hóa rộ từ ngày 17 đến 25-8. Lứa sâu này ra rải, kéo dài và phân bố không đồng đều giữa các huyện, thành phố; mật độ sâu và mức độ gây hại cao hơn so với vụ mùa năm 2019. Đây là lứa sâu chính gây hại diện lúa đại trà, nếu không tổ chức phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa mùa. Bệnh khô vằn đã xuất hiện trên lúa mùa sớm, mùa trung tốt sớm với tỷ lệ bệnh nơi cao 3-5%, cá biệt 10-15%; mức độ phát sinh và lây lan thấp hơn cùng kỳ năm 2019. Bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan mạnh trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ do có mưa nhiều ngày. Bệnh lùn sọc đen có khả năng sẽ phát sinh với mức độ cao hơn cùng kỳ năm 2019. Kết quả xét nghiệm virus từ ngày 29-6 đến 4-8 có 6/142 mẫu rầy và lúa dương tính với virus bệnh lùn sọc đen, cao hơn 1,04% so cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, bệnh có xu hướng tăng nhanh và thể hiện rõ trên đồng ruộng. Sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại cục bộ trên lúa, ngô hè thu, tập trung tại các huyện: Vụ Bản, Nam Trực...; mật độ nơi cao 2-5 con/m2, cá biệt 7-10 con/m2.

Để bảo đảm giành kết quả cao trong sản xuất vụ mùa năm 2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các hộ nông dân thường xuyên giám sát, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các diện tích lúa có mật độ sâu, rầy tới ngưỡng phòng trừ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun thuốc kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng”. Tiếp tục tập trung phun trừ rầy lưng trắng lứa 4, phòng ngừa bệnh lùn sọc đen cho những diện tích lúa chưa phun hoặc phun xong gặp mưa. Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 từ ngày 6 đến 10-8 cho diện tích có mật độ lớn hơn 30 con/m2 trở lên, trong đó chủ yếu ở những diện tích lúa tốt sớm, ven làng, ven thổ của các huyện phía nam tỉnh; tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb, hoạt chất Emamectin và hoạt chất khác. Đối với bệnh khô vằn, phát hiện và phun trừ cho những diện tích bệnh chớm xuất hiện, sử dụng thuốc có hoạt chất Pencycuron, hoạt chất Hexaconazole, hoạt chất khác. Đối với sâu keo mùa thu trên lúa, ngô, tổ chức phun thuốc hóa học khi mật độ sâu lớn hơn 4 con/m2, sâu tuổi nhỏ 1-3, phun sáng sớm hoặc chiều mát; sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb, hoạt chất Flubenliamide, hoạt chất Chlorantraniliprole, hoạt chất Chlofenapyr. Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại thuốc. Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại. Tích cực tiêu diệt chuột bằng biện pháp thủ công như đào bắt kết hợp với các loại bẫy; tuyệt đối không dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi. Theo dõi chặt chẽ bệnh lùn sọc đen, thực hiện tốt việc thu thập mẫu rầy, mẫu lúa, giám định virus. Thường xuyên kiểm tra nhổ vùi dảnh, khóm lúa bị bệnh để hạn chế sự lây lan, phát tán nguồn bệnh lùn sọc đen.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV; chỉ đạo các đại lý, hộ kinh doanh thuốc BVTV cung ứng và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV./.

Văn Đại