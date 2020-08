UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chiều 5-8-2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tính đến 9h ngày 5-8, trên thế giới ghi nhận gần 18 triệu 666 nghìn ca mắc, trên 702 nghìn người tử vong. Tại Việt Nam, tính đến 9h ngày 5-8, có 672 trường hợp mắc COVID-19 tại 37 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh ta đến nay có 7 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong nhóm 79 công dân từ Liên bang Nga nhập cảnh ngày 17-7-2020. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những người này đã được xét nghiệm 5 lần, trong đó có 2 bệnh nhân số 387, 412 xét nghiệm âm tính 3 lần, bệnh nhân 410 xét nghiệm âm tính 2 lần. Tại các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay đang cách ly, điều trị 29 người có nguy cơ cao với COVID-19. Tại cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh (Trung đoàn 180, Vụ Bản), hiện đang cách ly 85 người; tình trạng sức khỏe đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Cơ sở cách ly y tế tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản) hiện đang cách ly 45 người; tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Các đơn vị y tế đã tư vấn, hướng dẫn 2.708 người trở về từ Đà Nẵng thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kích hoạt trở lại hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và rà soát điều chỉnh kế hoạch, phương án đáp ứng diễn biến dịch bệnh trong giai đoạn mới; tổ chức các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình dịch tại địa phương; tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp liên quan đến nguy cơ lây nhiễm tại thành phố Đà Nẵng và các địa điểm theo Thông báo của Bộ Y tế. Sở Y tế đã phối hợp UBND các huyện, thành phố rà soát, xác minh, phân loại, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao, trở về từ vùng dịch, đặc biệt trường hợp đến, trở về từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi từ 1-7-2020. Chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, chú trọng công tác phòng, kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh và trong công tác rà soát, truy vết các trường hợp có nguy cơ cao; Rà soát năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị về COVID-19 (vật tư, hóa chất, thuốc, sinh phẩm,...). Sở Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Vụ Bản tiếp tục tổ chức tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế tập trung cho các trường hợp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nêu rõ: Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp trên thế giới; tại Việt Nam sau 99 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, đến nay đã ghi nhận thêm 224 ca mắc bệnh mới; đặc biệt, có 8 ca tử vong và có nguy cơ lan sang nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Một số người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch về không khai báo, không được phát hiện sớm để cách ly. Do vậy, hiện tại, nguy cơ xuất hiện lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở tỉnh ta là rất cao. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình diễn biến dịch, để nhân dân yên tâm, đề cao cảnh giác, đồng thời không gây tâm lý hoang mang trong xã hội; tập trung thông tin về việc hạn chế tập trung đông người, khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, tự giác khai báo cho chính quyền khi đi về từ vùng dịch; về các trường hợp nghi mắc bệnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, phấn đấu đến ngày 10-8 đạt 60% dân số cài đặt ứng dụng Bluezone. Khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng như giữ vệ sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, giảm tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe. Các cơ quan, đơn vị tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn cho cán bộ, nhân viên tại nơi làm việc, đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, đến nơi đông người. Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm, hoạt động của các trung tâm, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch, hạn chế tập trung đông người. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho học sinh, giáo viên. Ngành Y tế chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch bệnh; Khởi động cơ sở điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh, sẵn sàng đưa vào vận hành; Khởi động bệnh viện dã chiến, có phương án di chuyển bệnh nhân đảm bảo an toàn. Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác rà soát, nắm chắc những trường hợp đi, đến, qua vùng dịch về địa phương; yêu cầu, hướng dẫn và quản lý các trường hợp thực hiện cách ly theo quy định./.

Tin, ảnh: Minh Tân