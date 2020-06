Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Ngày 6-6, tại tỉnh Bắc Giang, Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến quốc tế xúc tiến tiêu thụ vải thiều với 61 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và 4 điểm cầu ở 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc). Dự hội nghị có Thứ trưởng các Bộ: Công Thương, NN và PTNT, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; đại diện một số Cục, Vụ, Viện Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT và đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Tỉnh Bắc Giang có 28 nghìn ha canh tác vải thiều, sản lượng trung bình đạt từ 150-200 nghìn tấn/năm. Năm 2020, sản lượng vải thiều ước đạt 160 nghìn tấn, tăng 10 nghìn tấn so với năm 2019. Diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP) là 15 nghìn ha, chiếm 53% tổng diện tích toàn tỉnh, tăng 1,1 nghìn ha so với năm 2019. Trong đó, 218ha vải đã được Mỹ cấp mã số IRADS; 19 mã vùng trồng được Nhật Bản chấp thuận; 149 mã vùng trồng và 288 cơ sở đóng gói được cơ quan chức năng Trung Quốc đã chấp thuận. Vụ thu hoạch vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bắt đầu từ giữa tháng 5, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 7-2020. Theo dự kiến của tỉnh Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước sẽ đạt khoảng 80 nghìn tấn và sẵn sàng cung ứng 80 nghìn tấn vải thiều cho các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU... Để thuận lợi cho công tác xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm vải thiều, tỉnh Bắc Giang cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ người trồng vải, doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước trong công tác thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; chủ động phối hợp với các ngành chức năng các tỉnh, thành phố trên cả nước để bàn các biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ vải; tập trung tu sửa kịp thời các tuyến Quốc lộ 31 và Quốc lộ 17 nhằm hạn chế ách tắc giao thông, đảm bảo thuận lợi cho các phương tiện giao thông đi lại thuận tiện trong vụ thu hoạch vải. Tuy nhiên, trước dự báo tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều sẽ có thể gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp và hỗ trợ các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều, mời gọi và kết nối các tập đoàn phân phối như: Aeon, Mega Market, Lotte, Central Group..., các doanh nghiệp kinh doanh trái cây, nông sản, chợ đầu mối tại các tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng tham gia tiêu thụ sản phẩm vải thiều. Các bộ, ngành, cơ quan truyền thông Trung ương, các địa phương tiếp tục có các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang trong công tác xúc tiến, tiêu thụ vải thiều; đàm phán với các đối tác nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong khẩu vải thiều theo hướng chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường khác… Tại hội nghị, đại diện một số địa phương, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT; các doanh nghiệp đầu mối tiêu thụ vải và đại diện các điểm cầu Trung Quốc đã tham luận bàn giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ vải.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cảm ơn Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; các tỉnh, thành phố trong toàn quốc đã phối hợp với tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 và nhấn mạnh: Hiện tại, tỉnh Bắc Giang đang tập trung cao độ cho công tác thu hoạch và tiêu thụ vải thiều; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn về sức khỏe, an ninh trật tự để các thương nhân, doanh nghiệp Trung Quốc và các nước đến khảo sát, ký kết tiêu thụ vải thiều. Tỉnh Bắc Giang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành; đặc biệt là sự quan tâm vào cuộc của doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan truyền thông trong, ngoài nước cùng đồng hành với chính quyền và người dân tỉnh trồng vải, thúc đẩy các hoạt động quảng bá, tiêu thụ vải thiều.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang cũng đã khai trương “Sàn giao dịch điện tử vải thiều Bắc Giang” để phục vụ cho công tác xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Ngay sau khi hội nghị trực tuyến, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ tại thị trường: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Trung Quốc và Nhật Bản./.

Nguyễn Hương