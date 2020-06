Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 5-6, Công an tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đã tích cực đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, ngày 3-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt 2 đối tượng đều trú tại thành phố Nam Định về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan. Rạng sáng 3-6, Công an thành phố Nam Định bắt quả tang 17 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke X.O tại đường Văn Cao, phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) và 3 đối tượng là chủ quán, lễ tân của quán karaoke X.O, tang vật thu giữ 4 viên nén hình tròn và một gói chất bột dạng tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác để sử dụng ma túy. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng (đều trú tại huyện Vụ Bản) về hành vi tàng trữ, mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 27-5, Công an thành phố Nam Định điều tra, làm rõ, bắt đối tượng Nguyễn Quang Hiếu, sinh năm 1985, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Nhân Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Hiếu bằng thủ đoạn sử dụng Chứng minh thư nhân dân và Giấy phép lái xe giả để đến các cửa hàng thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn thành phố Nam Định thuê xe ô tô và mang đi cầm cố lấy tiền tiêu sài cá nhân. Đặc biệt, sáng 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) tiếp tục đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối tượng Trần Đại Thủy, sinh năm 1977, trú tại thành phố Nam Định về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng thuộc băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ hỏa táng của Công ty Trường Dương và Công ty Hoàng Long (Nam Định).

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 2 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Nam Định và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn ./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn