Giao ban báo chí tháng 3

Chiều 28-2, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 3.

Theo báo cáo của Sở TT và TT, trong tháng 1 và tháng 2-2020, các cơ quan báo chí địa phương và báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin kịp thời, toàn diện về các sự kiện chính trị, vấn đề thời sự nổi bật của Trung ương và của tỉnh như: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của các địa phương, đơn vị; không khí đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của nhân dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền đậm về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); công tác tuyển quân đợt I năm 2020; khí thế thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm, công tác chỉ đạo và triển khai sản xuất vụ xuân trong điều kiện thời tiết phức tạp; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19)…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cung cấp thông tin về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế trong thời gian tới; thông tin về tình hình, giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N6 và việc phát triển chăn nuôi an toàn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại địa bàn trong việc tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020. Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, dịch cúm gia cầm A/H5N6; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm: 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) và 1.980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3/40 - 8/3/2020); 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2020) và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2020); 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020); 74 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2020)./.

Đức Toàn