Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban TVTU, sáng 28-2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, thành phố tiếp tục duy trì nền nếp công tác xây dựng Đảng; chủ động đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội từ cơ sở. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, chủ động thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, chú trọng quy trình xem xét, đề nghị và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm; nội dung, phương thức vận động quần chúng có những đổi mới tích cực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong năm, Thành ủy Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; đề ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các dự án trọng điểm… Nhờ đó đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 14.550 tỷ đồng, tăng 16,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 222,3 tỷ đồng, tăng 0,84% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 8.660 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước đạt 2.629 tỷ 321 triệu đồng, vượt 110% dự toán tỉnh giao.

Về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban TVTU, thành phố đã lập Đề án mở rộng địa giới hành chính với mục tiêu đến trước năm 2025 hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định, bao gồm sáp nhập toàn bộ huyện Mỹ Lộc, 3 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vụ Bản và 5 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nam Trực; thành lập mới một số phường trên cơ sở các đơn vị hành chính hiện nay của thành phố; Điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung của thành phố theo hướng hiện đại, bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, trong đó đẩy mạnh hoàn thành một số dự án công trình trọng điểm; thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để các tập đoàn lớn như Vingroup, FLC, Hải Phát nghiên cứu, khảo sát đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố như: Khu Trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn; nhà ở xã hội; khu vui chơi giải trí...

Về công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII, Thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến các chi, đảng bộ trực thuộc; thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban giúp việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự; lựa chọn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm hướng tới tổ chức đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã có 535/535 chi bộ (đạt 100%) tiến hành đại hội theo đúng thời gian quy định, trong đó chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố là 354 tổ chức; chi bộ cơ quan, đơn vị là 181 tổ chức. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Nhiều đơn vị hoàn thành sớm hơn thời gian theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn công tác đã đề nghị lãnh đạo thành phố trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như: công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai; thu ngân sách Nhà nước; tình hình thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Thành ủy Nam Định đạt được trong thời gian qua và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 đều phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra; trong đó lưu ý chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Tập trung điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch cục bộ và quy hoạch phân khu của thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt; về các dự án trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành phố cần tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm: Khu đô thị mới phía nam sông Đào, đường trục phía nam thành phố, Khu đô thị Mỹ Trung; Dự án Văn hóa Trần... Hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh để tiếp tục triển khai xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường từ chức năng bệnh viện trung tâm vùng thành bệnh viện đa khoa tỉnh. Đôn đốc, hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công Khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc). Lập phương án xây dựng Khu hành chính tập trung thành phố Nam Định. Làm tốt công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thu hút đầu tư... Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiến hành đại hội đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu. Về nhân sự đại hội thực hiện đúng quy trình, quy định, đặc biệt về tiêu chuẩn chính trị, điều kiện, cơ cấu cán bộ theo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ; tập trung xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; làm tốt công tác tư tưởng và giải quyết chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử. Về một số kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đối với một số vị trí đã được phê duyệt; dừng bố trí nhân sự đối với chức danh ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở. Đối với Tập đoàn Nam Cường, đồng chí đề nghị thành phố yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn cần có buổi làm việc cụ thể để triển khai các bước đảm bảo tiến độ của Dự án xây dựng các khu đô thị tập trung trên địa bàn. Thành phố tranh thủ các điều kiện, tập trung hoàn thiện các phương án để triển khai xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính thành phố đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch./.

