Đổi mới công tác Đoàn, Đội trong các trường học

Công tác Ðoàn, Ðội trong trường học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng cho thanh, thiếu niên, nhi đồng. Những năm qua, công tác Ðoàn, Ðội trong trường học đã được ngành GD và ÐT và các cấp bộ Ðoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện đổi mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Sở GD và ÐT phối hợp Tỉnh Ðoàn chỉ đạo đổi mới công tác Ðoàn, Ðội trong các nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút học sinh. Các trường quan tâm, hỗ trợ về kinh phí hoạt động; bố trí, sắp xếp những cán bộ có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm tham gia công tác Ðoàn, Ðội trong trường học.

Tiết mục dự thi của Liên đội Trường Tiểu học Lộc Hạ (thành phố Nam Định) tại Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi toàn tỉnh năm học 2020-2021.

Các nhà trường chỉ đạo cán bộ phụ trách Ðội và Ban Chỉ huy Liên Ðội đổi mới, đa dạng các hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện của thiếu nhi. Công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng được triển khai đồng bộ, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu thông qua các phong trào, các cuộc thi như: phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, “Giúp bạn đến trường”...; cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”. Các Liên Ðội trường học còn tham gia rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nghi thức Ðội, nề nếp học đường, tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Xây dựng và duy trì các mô hình hoạt động “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tuyến đường an toàn giao thông”; chú trọng nhắc nhở thiếu nhi thực hiện nghiêm nền nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử; định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất - thi nghiêm túc”, thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Học đều, học chăm”. Các Liên Ðội tổ chức cho đội viên, thiếu niên ký cam kết không mắc thái độ sai trong thi cử, duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ sở thích lành mạnh, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh; như tham gia giải Toán, tiếng Anh qua mạng. Hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” cũng được các Liên Ðội triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động tập thể và hoạt động theo nhóm vui tươi, bổ ích như: Ðọc sách, đọc truyện tại thư viện, múa hát tập thể tại sân trường, đánh bóng rổ, đá cầu, nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian, võ nhạc cổ truyền. Cả 456/456 Liên Ðội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh đều đã trang bị “Tủ sách măng non”; 100% các chi đội “Thư viện lớp”. Phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Ði tìm địa chỉ đỏ”, “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” cũng được các Liên Ðội duy trì thường xuyên bằng nhiều hoạt động thiết thực, điển hình như các Liên Ðội trường học ở huyện Hải Hậu đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức cho đội viên tham gia quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm. 100% các Liên Ðội trường học duy trì hoạt động của các “Ðội tuyên truyền Măng non”, “Ðội Sao đỏ” trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ tan học. Các hoạt động công tác Ðội thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ðối với công tác Ðoàn, các Ðoàn trường tăng cường chuyển tải nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng bằng các hình thức dễ tiếp thu như sân khấu hóa, tổ chức hội thi, hội diễn phù hợp độ tuổi để thu hút học sinh tham gia; chú trọng phát hiện, tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều trường có cách làm hay, sáng tạo, như: Ðoàn Trường THPT Nam Trực, Ðoàn Trường THPT Lý Tự Trọng (Nam Trực) phát động mỗi Chi đoàn đăng ký một phần việc “thanh niên làm theo lời Bác”, mỗi đoàn viên đăng ký một nội dung học tập cụ thể. Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên được các Ðoàn trường tổ chức lồng ghép bằng nhiều hình thức trong các hoạt động như chuyên mục sinh hoạt đầu tuần, mít tinh kỷ niệm, gặp mặt truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức các cuộc du khảo về nguồn, hội diễn văn nghệ... Ðặc biệt, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Ðền ơn đáp nghĩa” được các nhà trường đẩy mạnh thông qua các hoạt động như: nhận chăm sóc di tích lịch sử, Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Các Ðoàn trường tích cực tổ chức các phong trào phát huy vai trò thanh niên trường học trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong việc tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường, quê hương; tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự; vận động học sinh, sinh viên khu vực đô thị xây dựng lối sống thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tham gia các hoạt động thiện nguyện, phục vụ cộng đồng... Ðiển hình như Ðội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh gồm 50 đoàn viên là sinh viên Trường Ðại học Ðiều dưỡng Nam Ðịnh hoạt động tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh. Mô hình “Ngân hàng máu sống” của Ðoàn Thanh niên các trường: Ðại học Ðiều dưỡng Nam Ðịnh, Ðại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Ðịnh, Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh, Cao đẳng Sư phạm Nam Ðịnh… Góp phần phòng chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 190 đội Thanh niên xung kích với 1.352 thành viên, nòng cốt là đoàn viên các trường THPT, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCovy; tuyên truyền các khẩu hiệu phòng, chống dịch COVID-19; thăm, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho học sinh và người dân trên địa bàn. Chương trình “Xuân tình nguyện”, chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, chương trình “Áo ấm vùng cao” cũng được các Ðoàn trường đẩy mạnh, huy động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, vừa chia sẻ khó khăn với đồng bào, vừa xây dựng, vun đắp tinh thần yêu thương cộng đồng.

Việc đổi mới công tác Ðoàn, Ðội trong trường học theo hướng thiết thực, đi sâu vào thực tiễn đã giúp đội viên, đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo và làm chủ của mình, góp phần quan trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống cho các em. Ðể công tác Ðoàn, Ðội trong trường học tiếp tục duy trì hiệu quả, cần sự phối hợp chỉ đạo của ban giám hiệu các nhà trường, các cấp bộ đoàn, giáo viên, phụ huynh và tìm được những “thủ lĩnh” thực sự tâm huyết phát triển phong trào./.

Bài và ảnh: Minh Thuận