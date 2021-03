Nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

Trong số các mô hình cộng đồng tham gia đảm bảo, giữ gìn trật tự ATGT, mô hình “Cổng trường ATGT” không chỉ góp phần bảo đảm cho học sinh đến trường an toàn, mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hoá giao thông trong học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Học sinh Trường THPT A Hải Hậu (Hải Hậu) xem triển lãm ảnh tuyên truyền về an toàn giao thông.

Tuyến đường Trần Thánh Tông có mật độ phương tiện đi lại nhiều, lại tập trung 2-3 trường THCS nên mỗi giờ tan trường, các con đường khu vực xung quanh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định) trở nên chật chội. Đã vậy vẫn còn tình trạng phụ huynh chờ đón con em đỗ xe ngay dưới lòng đường đặc biệt là vào các buổi thời tiết mưa, rét gây mất trật tự ATGT, khó khăn cho phương tiện đi lại. Thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”, nhà trường đã đưa nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT vào các hoạt động giảng dạy chính khóa và trải nghiệm ngoại khóa, hình thành cho các em ý thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền cho các em khi tan học phải dắt xe qua cổng, không chen lấn xô đẩy, không tụ tập dưới lòng, lề đường, không đi xe dàn hàng ngang trên đường. Bước vào năm học 2020-2021, nhà trường phối hợp với Công an phường Thống Nhất tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường an toàn, xây dựng văn hóa giao thông góp phần làm giảm tai nạn giao thông” với một số nội dung như: Yêu cầu phụ huynh và học sinh cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ như phải đội mũ bảo hiểm đúng cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện... khi tham gia giao thông. Đặc biệt phụ huynh đưa đón con em không chở quá số người cho phép; đứng chờ đúng nơi quy định, chấp hành tín hiệu của lực lượng công an điều khiển giao thông. Đội sao đỏ, Ban Đạo đức thường xuyên tham gia kiểm tra đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định về trật tự ATGT và an toàn trường học. Hàng ngày, Công an phường Thống Nhất bố trí lực lượng cảnh sát trật tự kết hợp bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát, giải quyết trật tự giao thông công cộng dọc tuyến đường Trần Thánh Tông và khu vực cổng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, tiến hành ghi hình và gửi thông báo về nhà trường để xử lý. Những việc làm trên đã được người dân trên địa bàn phường, phụ huynh học sinh và học sinh đón nhận và đồng tình thực hiện, góp phần không nhỏ trong việc giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường mỗi giờ tan học, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hàng năm, ngay khi bước vào đầu năm học mới, Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Nam Định) đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông bằng việc xây dựng các mô hình, biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh, trang bị cho các em kỹ năng, cách xử lý tình huống nhằm phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông. Đặc biệt, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Công an phường Quang Trung triển khai mô hình “Cổng trường ATGT” nhằm đảm bảo ATGT cho học sinh. Để phát huy và rèn luyện tính tự giác cho học sinh, trường thành lập Đội xung kích ATGT với các hoạt động tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh, phụ huynh đảm bảo an toàn khi cho con em tham gia giao thông và khi đưa đón học sinh. Nhà trường đã sơn kẻ khu vực đứng chờ cho phụ huynh đến đón con, hướng dẫn các học sinh đi theo hàng, yêu cầu học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy và xe gắn máy, hướng dẫn nhắc nhở phụ huynh đậu đỗ xe máy, xe đạp đúng nơi quy định cho đường thông, hè thoáng, người đi lại an toàn. Trường còn điều chỉnh giãn giờ tan học của các khối lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy tiết học cuối hướng dẫn học sinh xếp hàng, khi tan học đi theo hướng dẫn ra cổng trường. Từ khi triển khai mô hình “Cổng trường ATGT”, cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường được cải thiện đáng kể.

Tại một số trường học ở Ý Yên như: Tiểu học Yên Bình, Tiểu học Yên Xá, Tiểu học Yên Hồng... trái với cảnh chen lấn, xô đẩy mỗi giờ tan học trước đây, giờ ra về của các em học sinh đã trật tự và an toàn hơn khi thực hiện mô hình cổng trường an toàn. Sau giờ tan học, học sinh xếp thành hàng ngay ngắn theo từng khối lớp và lần lượt ra cổng. Xe của phụ huynh đưa đón con em cũng được sắp xếp, đậu đỗ ngay ngắn 2 bên lề đường theo vạch phân kẻ trước cổng trường. Nhờ vậy, học sinh có thể dễ dàng, nhanh chóng tìm được phụ huynh và phương tiện cũng có thể thuận tiện di chuyển mà không gây ùn tắc; các phương tiện khác hoạt động trên tuyến vào giờ cao điểm cũng đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn. Nhiều học sinh sử dụng xe đạp đi học cũng như các em ngồi sau xe máy của người thân đưa đón cũng đều đã nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm theo quy định. Ngay trước cổng trường cũng đã đặt biển báo nhắc nhở phụ huynh lưu ý về việc dừng đỗ và đưa đón con em khi đến trường.

Mô hình “Cổng trường ATGT” được triển khai nhiều năm nay tại hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh do các Ban giám hiệu các nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên và các ngành chức năng địa phương thực hiện, với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức chấp hành pháp luật tham gia giữ gìn trật tự ATGT, giảm thiểu các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần phòng ngừa và đẩy lùi tai nạn giao thông. Thời gian đầu, “Cổng trường ATGT” được thực hiện tại các điểm trường có số lượng học sinh đông, mật độ phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn, vị trí của trường nằm cạnh các trục đường chính. Dựa trên những kết quả được ghi nhận trong việc giáo dục nề nếp, tác phong và hình thành ý thức chấp hành về ATGT cho học sinh, đến nay, mô hình này tiếp tục được nhân rộng tại hầu hết các trường học trong tỉnh. Triển khai mô hình, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, trong đó chi đoàn các nhà trường trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của đội xung kích ATGT, lực lượng nòng cốt là đội cờ đỏ ở mỗi lớp khi tham gia trực tuần; kẻ vẽ khẩu hiệu, tranh cổ động tại khu vực cổng trường nhằm tác động trực quan thường xuyên hàng ngày đến phụ huynh và học sinh. Hàng tuần, thông qua các buổi chào cờ, các tiết học đạo đức, kỹ năng sống, học sinh được phổ biến nhiều nội dung về ATGT, được tham gia thực hành giải quyết các tình huống khi tham gia giao thông. Ban giám hiệu các trường tổ chức ký cam kết giữa học sinh và phụ huynh với nhà trường để cùng thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông và đưa, đón con em. Tiêu biểu trong thực hiện mô hình có thể kể đến các trường học các huyện: Hải Hậu, Trực Ninh, Ý Yên và thành phố Nam Định... Mô hình “Cổng trường ATGT” đang ngày càng được khẳng định là một trong những mô hình tự quản về ATGT hiệu quả. Thời gian tới, Ban giám hiệu các nhà trường phối hợp với Công an, Đoàn Thanh niên các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Cổng trường ATGT”, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, lồng ghép nội dung giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự ATGT cho học sinh, góp phần đảm bảo ATGT và giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Minh Thuận