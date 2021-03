Dạy tốt - Học tốt ở Trường THCS Hải Xuân

Là một trong số các trường vùng ven biển từng được đánh giá là “vùng trũng” về chất lượng giáo dục, lại là xã thuần nông, nhưng với quyết tâm cao vượt khó, thầy và trò Trường THCS Hải Xuân (Hải Hậu) đã khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh, thân thiện. Chất lượng giáo dục nhà trường luôn ổn định trong tốp khá các trường THCS của huyện. Năm học 2019-2020, trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, thư viện tiên tiến, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Cô và trò Trường THCS Hải Xuân (Hải Hậu) trong một giờ học.

Có được kết quả trên, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; sự đồng thuận vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn trong việc tạo điều kiện chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục; cha mẹ học sinh hỗ trợ và tạo điều kiện để nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục và trải nghiệm cho học sinh; sự quan tâm, ủng hộ của các thầy cô nguyên là lãnh đạo, giáo viên nhà trường, các thế hệ cựu học sinh bằng cả vật chất và tinh thần. Năm học 2019-2020, xã đầu tư xây mới 15 phòng học, 1 thư viện và hệ thống các công trình phụ trợ trị giá trên 10 tỷ đồng để nhà trường xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Hiện tại cơ sở vật chất của nhà trường tương đối khang trang, đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn với trang thiết bị đạt chuẩn, khu sân chơi, khu luyện tập TDTT đảm bảo việc phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Với tổng số 599 học sinh chia làm 15 lớp, nhà trường có đủ khu phòng học kiên cố, khu hành chính, các phòng học bộ môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh... với đầy đủ trang thiết bị như máy tính, máy in, ti vi kết nối internet, đáp ứng nhu cầu khai thác, ứng dụng CNTT trong dạy và học của cán bộ, giáo viên và học sinh; có sân chơi, khu tập luyện thể dục thể thao, khu vệ sinh hợp lý, có hệ thống tường bao đúng quy định, đảm bảo tốt về an ninh trật tự, an toàn trong trường học. Trường có 35 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó 86% giáo viên đạt chuẩn, 50% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường trở lên. Ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, năng động trong quản lý điều hành đã tạo dựng được môi trường học tập và rèn luyện dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của mình.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn học đường, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo dục thể chất; đổi mới các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cơ bản. Trường quán triệt giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi giờ lên lớp, đảm bảo mỗi bài soạn, mỗi tiết dạy, mỗi hoạt động tập thể đều lấy học sinh làm trung tâm. Mỗi cán bộ, giáo viên đều phải áp dụng nhuần nhuyễn “Dạy ít, hiểu nhiều”, khắc phục tình trạng “Dạy lý thuyết suông”, gắn “học” với “hành”, tổ chức nhiều hình thức học tập như học ngoài trời, dã ngoại, xây dựng các “đôi bạn học tập” với quan điểm “học thầy không tày học bạn”, tăng cường dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ và có sự luân chuyển nhóm trưởng để học sinh tập xây dựng kỹ năng làm việc nhóm, tố chất lãnh đạo, điều hành nhóm, cải tiến khâu hướng dẫn học ở nhà… để học sinh có ý thức tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới... Bên cạnh quan tâm phát triển đồng đều đại trà, trường cũng quan tâm công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi các cấp, phát động tham gia các cuộc thi giải toán, giải Tiếng Anh trên mạng internet, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; hướng dẫn cho học sinh khai thác nguồn học liệu mở; tăng cường phụ đạo học sinh năng lực hạn chế. Tăng cường kiểm tra định kỳ, đặc biệt là kiểm tra, dự giờ đột xuất của Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn đối với giáo viên; đổi mới các hình thức sinh hoạt chuyên môn, tích cực sử dụng các phần mềm ứng dụng trường học kết nối, VNedu…, tăng cường áp dụng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục, thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS. Cải tiến, đa dạng hóa các tiết học trải nghiệm như: Tổ chức liên hoan các trò chơi dân gian, thi văn nghệ, TDTT, thi khéo tay; tổ chức các hoạt động “Nói chuyện truyền thống”, giáo dục kỹ năng sống, thi kể chuyện theo chủ đề nhiệm vụ năm học...

Năm học 2019-2020, 28,36% học sinh của trường xếp loại giỏi, 50,72% xếp loại khá; tỷ lệ học sinh thi đỗ THPT là 85,9%; thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện các môn văn hóa, đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý 9 của trường xếp thứ nhất huyện; thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện xếp thứ 3/35 trường; xếp chung các mặt thi đua, trường đứng thứ 6/35 trường trong toàn huyện. Năm học 2020-2021, thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, đội tuyển môn Vật lý xếp thứ Nhì; thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện, trường xếp thứ 4/35 trường, em Bùi Thị Lâm Anh lớp 8 đoạt giải ba cấp huyện và giải khuyến khích cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh; sản phẩm STEM của trường do 2 em Phạm Minh Dũng và Bùi Thị Lâm Anh làm chủ đề tài với sự hướng dẫn của thầy Đỗ Văn Tiến dự thi đoạt giải nhất cấp huyện và Giấy khen của Sở GD và ĐT cho sản phẩm xuất sắc.

Phát huy thành tích đạt được, trong các năm học tiếp theo, nhà trường phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng thi vào các trường THPT; đổi mới các hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục “đức, trí, thể, mỹ” cho học sinh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận