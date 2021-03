Xã Xuân Phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục

Với sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, đến nay cơ sở vật chất ở các cấp học của xã Xuân Phương (Xuân Trường) được đầu tư khang trang, hiện đại, tạo nền móng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Học sinh Trường THCS Xuân Phương trong giờ Tin học.

Năm học 2019-2020, thầy và trò Trường THCS Xuân Phương phấn khởi khi được tiếp nhận công trình nhà đa năng trị giá trên 1 tỷ đồng và các công trình phụ trợ được sửa chữa khang trang, sạch đẹp với kinh phí 500 triệu đồng. Đây là nguồn động viên để thầy và trò nhà trường tiếp tục vươn lên trong dạy và học. Hiện tại, nhà trường có 23 cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên luôn có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực sử dụng đồ dùng thiết bị thí nghiệm, chống việc dạy chay, mua sắm trang thiết bị đầu tư cho hoạt động giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp các môn học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong nhà trường được đẩy mạnh qua các đợt vận động ủng hộ người tàn tật, giúp các bạn nghèo vượt khó…, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Những học sinh chăm ngoan, học giỏi và có thành tích trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đều được nhà trường và các đoàn thể khen thưởng kịp thời, động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi. Năm học vừa qua, Trường THCS Xuân Phương có 65,7% học sinh được xếp loại học lực giỏi và khá; 86,47% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 12,76% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá. Tại hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật và ngày hội Stem cấp tỉnh, nhà trường có 2 học sinh đoạt giải khuyến khích; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT đạt 83%. Đối với trường tiểu học của xã, hiện tại nhà trường đang được địa phương đầu tư 16 tỷ đồng xây dựng 16 phòng học, 1 nhà đa năng và các công trình phụ trợ, dự kiến sẽ được khánh thành vào đầu năm học mới 2021-2022. Trong năm học vừa qua, với sự cố gắng của học sinh, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các thầy cô giáo, nhà trường đã có 99,53% học sinh được lên lớp, 58,97% học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 100% học sinh lớp 5 được chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện, nhà trường đã có 2 học sinh đoạt giải Nhì, 1 học sinh đoạt giải Ba. Tại kỳ thi thể dục thể thao cấp miền, nhà trường đã đoạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của địa phương, thời gian tới, nhà trường xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Với trường mầm non, năm 2017, nhà trường đã được UBND xã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng mới 7 phòng học chức năng, cùng với 8 phòng học cao tầng sẵn có, cô và trò nhà trường đã được địa phương và các bậc phụ huynh quan tâm trang bị đầy đủ internet, điều hòa, ti vi ở tất cả các phòng học, phục vụ tốt nhất cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và sự quan tâm động viên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhà trường đã vươn lên trong dạy và học. Hàng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đã giảm còn 13,6%. 100% trẻ 5 tuổi đến trường đều được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, sức khỏe để sẵn sàng bước vào lớp 1. Hiện tại, Đảng ủy, UBND xã đang tiếp tục quy hoạch 6.000m2 đất để xây dựng trường mầm non trung tâm, phấn đấu đến năm 2023 nhà trường sẽ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt chuẩn trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, trong các nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBND xã Xuân Phương đều ra nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học, đồng thời đầu tư ngân sách, huy động sự đóng góp của nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy và học, phấn đấu đưa các nhà trường trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Bên cạnh đó, với tỷ lệ 73% người dân theo đạo Công giáo, phần lớn phụ huynh đi làm ăn xa, Đảng ủy, UBND xã đã tranh thủ sự ủng hộ của các nhà thờ, xứ họ đạo để tuyên truyền, vận động linh mục, các chức sắc tôn giáo tham gia vào các đoàn thể. Trong đó linh mục tham gia Hội Khuyến học xã, các ông trùm trưởng là chi hội trưởng các chi hội khuyến học, chi hội chữ thập đỏ… Qua đó công tác khuyến học khuyến tài từng bước được lồng ghép vào các bài giảng giáo lý, các hoạt động xã hội. Vì vậy, hàng năm tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, học sinh nhà nghèo đã được cấp học bổng để tiếp tục đến trường và ngày càng có nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Chính sự quan tâm đó đã tạo thêm động lực để các nhà trường ngày càng phấn đấu vươn lên. Trong các năm học, chất lượng giáo dục của các nhà trường đều ổn định và nâng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập đạt 83%, có khoảng 25-30 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp./.

Bài và ảnh: Hồng Minh