Xã Minh Thuận chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng ủy, UBND xã đến nay cơ sở vật chất ở các cấp học của xã Minh Thuận (Vụ Bản) đã khang trang, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô và trò Trường Tiểu học Minh Thuận (Vụ Bản) trong một giờ học.

Với quyết tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, trong các nhiệm kỳ đại hội, Đảng ủy xã đều ra nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó tập trung vào việc đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với việc đầu tư ngân sách, xã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự đóng góp của nhân dân nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy và học. Đến nay, cả 3 trường ở các cấp học của xã đã được đầu tư khang trang, sạch đẹp, có quy hoạch về diện tích đất theo yêu cầu của trường đạt chuẩn, bảo đảm để tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt cho thầy và trò các nhà trường. Từ năm 2017 đến nay, xã đã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất các trường học. Trong đó, đã xây dựng 12 phòng chức năng cho trường THCS, xây dựng khu vệ sinh, tu sửa các phòng học, phòng chức năng, thư viện và cải tạo sân trường, xây dựng cảnh quan ở cả 3 trường. Đến nay, cả 3 trường học của xã đều đã đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Năm 2018 trường THCS xã đã được đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia, năm 2019 được công nhận “Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đây là động lực và điều kiện căn bản để nhà trường phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt. Hàng năm, ban giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp các môn học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Những học sinh chăm ngoan, học giỏi và có thành tích trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đều được nhà trường khen thưởng kịp thời. Trong 3 năm học vừa qua, Trường THCS Minh Thuận có trên 70% học sinh xếp loại học lực giỏi và khá; 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt. Nhà trường thường xuyên tham gia các hội thi, cuộc thi do các cấp, các ngành phát động nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và dạy học. Tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện, trường đã đoạt giải Nhì; tại cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh trường đoạt giải khuyến khích. Tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện xếp thứ nhì. Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh trường đoạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, đứng trong tốp dẫn đầu huyện. Đặc biệt, chất lượng học sinh thi vào THPT đã vươn lên là một trong những trường THCS dẫn đầu huyện, tỉnh, trong đó thi vào THPT chuyên Lê Hồng Phong có 8 em đỗ vào lớp chuyên Sinh; thi THPT đại trà đạt 94%. Các trường mầm non, tiểu học của xã cũng đều phấn đấu vươn lên trong dạy và học. Học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

Với đặc thù có trên 70% là giáo viên ở cấp tiểu học và THCS đến từ các xã trong huyện và các huyện trong tỉnh để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, Đảng ủy, UBND xã đã sớm xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở xa với trang thiết bị đầy đủ để thuận tiện cho việc sinh hoạt của giáo viên. Đảng ủy, UBND xã cùng các đoàn thể trong xã không chỉ thường xuyên thăm hỏi, động viên đội ngũ giáo viên trong các dịp lễ, tết và khi gia đình giáo viên có việc ốm đau, hiếu, hỉ. Chính sự quan tâm chu đáo của địa phương mà đội ngũ giáo viên trong xã đều cố gắng phấn đấu vươn lên trong giảng dạy. Đặc biệt, với sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân phong trào khuyến học khuyến tài của xã ngày càng phát triển. Đảng ủy, UBND xã tạo mọi điều kiện cho các dòng họ, thôn làng, các nhà trường, nhà chùa… thành lập các chi hội khuyến học. Hầu hết các tổ chức hội khuyến học cơ sở đều xây dựng được quy chế hoạt động, phân công cụ thể, có lịch sinh hoạt hàng quý, hàng năm, gắn việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học với các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với các trường học thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức có hiệu quả công tác vận động các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp ủng hộ đóng góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Hiện tại, quỹ khuyến học của các dòng họ, thôn làng trong xã có 170 triệu đồng; năm 2020 đã động viên, khen thưởng cho học sinh ở các cấp học 25 triệu đồng. Mỗi năm, Trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể trong xã đã tổ chức 5-6 lớp đào tạo nghề sơ cấp và bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật cho 150-180 lao động; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn thâm canh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giới thiệu giống mới… cho trên 2.000 lượt người.

Sự chăm lo, đầu tư cho giáo dục đã tạo điều kiện cho con em xã Minh Thuận học tập ngày càng tiến bộ, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân trong xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Bài và ảnh: Hồng Minh