Nghĩa Sơn phát triển phong trào thể dục thể thao

Những năm gần đây, cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao (TDTT), nâng cao sức khỏe.

Một buổi tập yoga tại xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Trần Ánh Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể thao của xã được duy trì và phát triển. Công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT của xã được đẩy mạnh, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ tập luyện. Đến nay, xã có 2 sân vận động, 2 sân cầu lông, 1 sân bóng chuyền, 1 nhà tập luyện bóng bàn. Trong đó, sân vận động trung tâm xã rộng khoảng 6.000m2 được đầu tư nền cỏ nhân tạo; sân bóng đá thôn Bơn Ngạn rộng 2.500m2 trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, lưới. Ngoài ra, cả 8 thôn của xã đều xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chí NTM; trong đó, xây dựng sân thể thao trong khuôn viên các nhà văn hóa, mỗi sân có diện tích từ 1.000-2.000m2, được lắp đặt các thiết bị TDTT phục vụ nhu cầu luyện tập thường xuyên của nhân dân. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho thể thao đã tạo điều kiện cổ vũ thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, hình thành các CLB, điểm, nhóm TDTT. Đến nay toàn xã có 40% người dân tập luyện thể thao thường xuyên các môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đi bộ… Bóng đá thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên trong xã thường xuyên tập luyện vào mỗi buổi chiều. Toàn xã có 8 đội bóng đá được thành lập theo thôn, giáo họ theo các lứa tuổi. Các CLB đều được thành lập và tổ chức hoạt động theo phương thức xã hội hóa 100%. Ngoài CLB của các xã, các thôn mà còn có cả các CLB của cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Các CLB duy trì hoạt động luyện tập định kỳ, thường xuyên giao lưu, thi đấu cùng với các giải đấu bóng đá vào dịp lễ, tết. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26-3), Tết Trung thu, Đoàn Thanh niên xã tổ chức giải bóng đá thanh niên, thu hút nhiều đội bóng các thôn tham gia thi đấu. Các đội bóng thôn xóm đều được người dân góp kinh phí mua trang phục, nước uống, tặng phẩm để trao giải động viên các VĐV nhiệt tình thi đấu. Tiêu biểu là Giải bóng đá do Giáo xứ Quần Liêu tổ chức thường niên thu hút nhiều CLB bóng đá trong xã tham gia thi đấu như CLB các thôn: Bơn Ngạn, Đò Mười, Quần Liêu… Phong trào bóng chuyền nam cũng phát triển mạnh, hoạt động sôi nổi nhất là CLB bóng chuyền các thôn: Đại Đê, Lý Nhân. Các CLB tận dụng sân nhà văn hóa, sân đình tại các thôn để tổ chức cho các thành viên tập luyện. Các môn cầu lông, bóng bàn thu hút đông đảo đối tượng cán bộ, công chức, người kinh doanh tự do, hưu trí... tham gia luyện tập từ 17 giờ hàng ngày tại các địa điểm: khuôn viên UBND xã, Trường THCS xã Nghĩa Sơn, trụ sở văn phòng Hợp tác xã Thống Nhất. Các phong trào tập luyện TDTT khác như đi bộ, thể hình, dưỡng sinh, yoga… cũng được đông đảo người dân hưởng ứng, tập luyện. Một số CLB phát triển mạnh và duy trì tập luyện đều đặn như CLB yoga do chị Nguyễn Thanh Hiền làm chủ nhiệm thu hút hàng trăm hội viên tham gia, chia thành các lớp tập luyện theo lứa tuổi. Chị Hiền cho biết: “Phong trào yoga xuất hiện tại xã khoảng 2 năm trước, thu hút phần lớn phụ nữ và trẻ em tham gia. Nhiều người tìm đến CLB không chỉ nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần mà còn mong muốn thay đổi vóc dáng, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể… Để tạo không gian luyện tập kết hợp thư giãn lý tưởng cho hội viên, thời gian qua, CLB đã cải tạo phòng tập khang trang, kịp thời cập nhật những thiết bị hiện đại”. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội Người cao tuổi xã cũng phát triển đa dạng với các môn nhẹ nhàng, phù hợp như: dưỡng sinh, thức vũ kinh, cờ tướng... Bên cạnh phong trào TDTT trong các khu dân cư phát triển sôi nổi, công tác giáo dục, rèn luyện thể chất cho học sinh trong nhà trường được chú trọng, tổ chức hoạt động ngoại khóa thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện điền kinh, bóng bàn, cầu lông. Cùng với phát triển các môn thể thao hiện đại, từ nhiều năm nay, xã đã khôi phục, phát triển môn bơi chải. Nhiều năm liền, đội bơi chải xã giành thứ hạng cao tại các giải của huyện, là nòng cốt của đội tuyển huyện tham gia thi đấu ở tỉnh. Hiện đội bơi chải xã có 20 tay chải nam tham gia. Những năm gần đây, đội bơi chải nam xã do ông Phạm Văn Bổn, 70 tuổi, ở xóm 6 làm lái trưởng, là người dày dạn kinh nghiệm thi đấu sông nước nên nhiều năm liền đạt thứ hạng cao. Năm 2019, đội bơi chải nam xã Nghĩa Sơn đại diện huyện Nghĩa Hưng thi đấu giành giải nhất tại Giải bơi chải tỉnh.

Trên cơ sở phong trào TDTT phát triển, hàng năm, UBND xã tổ chức nhiều hoạt động thi đấu giao lưu thể thao, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Các dịp kỷ niệm Chiến thắng 30-4, Quốc tế Lao động 1-5, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, xã đều tổ chức thi đấu các môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, biểu diễn dưỡng sinh. Năm 2021, đại hội TDTT xã Nghĩa Sơn lần thứ IX dự kiến tổ chức cuối tháng 3 theo kế hoạch với 6 môn thi đấu gồm: kéo co, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng. Ngoài nguồn ngân sách, xã cũng có kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu và các điều kiện khác để tổ chức thành công đại hội.

Các hoạt động TDTT ở Nghĩa Sơn không chỉ nâng cao sức khỏe người dân mà đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh