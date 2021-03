Đảm bảo an toàn cho các vận động viên tập luyện và thi đấu trong mùa dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày qua, các đơn vị thể thao thành tích cao tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV). Đặc biệt, việc tổ chức, tham gia các giải đấu cũng được tính toán các phương án để đạt hiệu quả cao cả về thành tích lẫn công tác phòng, chống dịch.

Các vận động viên đội tuyển wushu tỉnh được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước mỗi buổi tập luyện.

Để đảm bảo sức khỏe cho các VĐV và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT và DL), các VĐV của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) và Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh trở lại học tập và tập luyện tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào cuối tháng 2 theo 2 đợt. Trong đó, đợt 1 gồm các VĐV tuyến năng khiếu, trẻ hiện đang học lớp 9 và lớp 12 để bắt đầu lịch học văn hóa; đợt 2 đối với tất cả các VĐV còn lại. Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đặt lên hàng đầu. Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh cho biết: Trung tâm yêu cầu tất cả các HLV, VĐV phải tuân thủ các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của ngành chức năng. Ban lãnh đạo Trung tâm yêu cầu ban huấn luyện các bộ môn tuyên truyền, quán triệt đến các VĐV tuân thủ nghiêm những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang khi học văn hóa, ra ngoài và tham gia các hoạt động cộng đồng; không ra khỏi khuôn viên Trung tâm nếu không thực sự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV học tập, tập luyện và thi đấu mùa dịch bệnh. Đặc biệt, quán triệt VĐV tuyến trẻ nghiêm túc tuân thủ đeo khẩu trang khi học văn hóa bên ngoài Trung tâm và thực hiện giãn khoảng cách trong khi tập luyện. Ban huấn luyện các đội tuyển tạo điều kiện thuận lợi nhất để các VĐV hoàn thành tốt chương trình học văn hóa và tích cực tập luyện chuyên môn trên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng thi đấu các giải thể thao sắp tới… Đối với các VĐV trọng điểm của đội tuyển điền kinh đang tập luyện tại trung tâm đều được kiểm tra, theo dõi sức khỏe hàng ngày trước khi trở lại tập trung cùng đội tuyển quốc gia vào tháng 3.

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cũng đã triển khai áp lệnh cấm trại “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với những HLV, VĐV đang tập huấn, tập luyện tại Trung tâm nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm nguồn dịch vào, đảm bảo môi trường tập luyện an toàn. Đồng chí Đỗ Đỉnh Điểm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết: Để chuẩn bị đón VĐV trở lại tập luyện, đơn vị tiến hành phun xịt hóa chất diệt khuẩn, tổng vệ sinh trang thiết bị, phòng tập, dụng cụ tập luyện. Trung tâm đã chuẩn bị tờ khai y tế, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, kiểm tra thường xuyên các bếp ăn trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra thực đơn, định lượng, nguồn gốc thực phẩm tại bếp ăn để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho VĐV khi tập luyện tập trung trở lại. Bổ sung các trang thiết bị y tế, xà phòng, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tại các phòng tập, địa điểm tập và bố trí cán bộ đo thân nhiệt cho các VĐV trước các buổi tập. Ban huấn luyện các bộ môn nghiên cứu kỹ lưỡng, áp dụng linh hoạt các phương án để VĐV vẫn duy trì được thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, phong độ; thường xuyên cập nhật tình hình, áp dụng các phương pháp huấn luyện, hướng dẫn các VĐV bài tập thể lực, kỹ thuật, chiến thuật đặc thù theo từng môn phù hợp với điều kiện hiện nay. Ban giám đốc Trung tâm thường xuyên giám sát, kiểm tra việc huấn luyện của các đội tuyển. Theo đó, các HLV tập trung huấn luyện các bài tập thể lực như: Hít đất, chạy tại chỗ, nhảy dây… các động tác chuyên môn theo khung thời gian sáng (sớm nhất từ 5 giờ) và chiều (muộn nhất từ 18 giờ). Qua đó, các VĐV duy trì thể lực trong thời gian nghỉ dài, đảm bảo sức khỏe khi tập luyện, thi đấu trở lại. Bên cạnh công tác huấn luyện chuyên môn, Ban giám đốc Trung tâm chỉ đạo các phòng, ban đôn đốc, kiểm tra, tạo mọi điều kiện cho VĐV học tập văn hóa. Từ đầu học kỳ II, các VĐV đang là học sinh cuối cấp học, Ban giám đốc trung tâm thường xuyên liên lạc với Ban giám hiệu các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm của các lớp để kịp thời nắm tình hình. Hiện nay, các đội tuyển: Vật, wushu, boxing tiếp tục duy trì lịch tập luyện hàng ngày chuẩn bị cho các giải đấu vô địch quốc gia. Bên cạnh khó khăn của các đội tuyển, nhiều hoạt động TDTT đã tạm hoãn hoặc dời lịch tổ chức thi đấu để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Trong đó, Giải Vật vô địch các câu lạc bộ quốc gia do tỉnh ta đăng cai từ ngày 1 đến 12-3 đã dừng tổ chức. Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và Giải Việt dã tỉnh năm 2020 phải tạm lùi thời gian tổ chức, chờ đến khi có thông báo tiếp theo. Ngoài ra, vòng 4 Giải Vô địch quốc gia LS V-League 1 mùa giải 2021 sẽ thi đấu trở lại từ ngày 18-3. Tuy nhiên, các sân vận động có thể đón khán giả trở lại hay không còn tùy vào quyết định của chính quyền địa phương và theo diễn biến của dịch bệnh.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên môi trường sinh hoạt, tập luyện của các VĐV chuyên nghiệp đang ở trong các trung tâm huấn luyện được đảm bảo, không có quá nhiều sự thay đổi. Nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các đơn vị luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, không chủ quan, lơ là. Các trung tâm đều chuẩn bị các phương án đối phó với các tình huống dịch bệnh, chuẩn bị dự phòng về thuốc men cũng như cơ sở vật chất; cử y, bác sĩ trực sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh