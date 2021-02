Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp các cơ quan, tổ chức đến chúc mừng Ngày thành lập Đảng 3-2 và đón Xuân Tân Sửu 2021

Ngày 3-2, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tiếp các cơ quan, tổ chức đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2021); chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân chúc mừng Tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân chúc mừng Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh do Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh do ông Nguyễn Tiến Hỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành tỉnh do Mục sư Hoàng Văn Thành, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành thành phố Nam Định và Mục sư Nguyễn Ngọc Thành, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hoành Nhị (Giao Thủy) đồng chủ trì. Đại diện các cơ quan, tổ chức đã phát biểu chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội; chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII; chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại diện các cơ quan, tổ chức khẳng định, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, những năm qua tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế liên tục tăng trưởng, lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nâng cao, số hộ giàu ngày một tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh mong rằng thời gian tới BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân... để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cảm ơn tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh dành cho Đảng bộ, coi đây là sự thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, vai trò, đóng góp của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo vào sự phát triển chung của tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực đã tập hợp, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, chung sức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thời gian tới BCH Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cần bám sát các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu chung của tỉnh; tăng cường đổi mới phương thức vận động, nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, có chiều sâu các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn dân cư, nhất là việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo; qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Cùng ngày, tại Trụ sở UBND tỉnh, các đoàn đại biểu các tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Hội thánh Tin lành thành phố Nam Định và Hội thánh Tin lành Hoành Nhị (Giao Thủy) đã đến chúc mừng UBND tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2021) và đón Xuân Tân Sửu 2021. Đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã thân mật tiếp các đoàn.

Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chúc mừng UBND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Chúc mừng UBND tỉnh nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền của dân tộc, đại diện các tôn giáo đã bày tỏ cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền đối với hoạt động của Phật giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Hội thánh Tin lành và các phật tử, giáo dân; đồng thời khẳng định sẽ động viên bà con giáo dân tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần hiệp nhất, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển chung của tỉnh.

Đoàn đại biểu Hội Thánh Tin lành thành phố Nam Định và Hội Thánh Tin lành Hoành Nhị (Giao Thủy) chúc mừng UBND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã thông báo sơ bộ với các đoàn đại biểu các tôn giáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp, cùng sự cố gắng của nhân dân kinh tế của tỉnh vẫn có mức tăng trưởng cao trong 16 tỉnh với mức 6,97%. Trong đó hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều vượt và đạt kế hoạch đề ra. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp nhân dân, tín đồ phật tử và bà con giáo dân. Thời gian tới các tăng ni, phật tử, chức sắc tôn giáo cần tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở; chủ động triển khai, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của tỉnh vào cuộc sống để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, các tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con phật tử, giáo dân hiểu và chấp hành đúng quy định của Chính phủ, của tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đón Tết Nguyên đán bình yên./.

Tin, ảnh: Xuân Thu và Thanh Tuấn