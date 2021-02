Hải Hậu đẩy mạnh lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời

Thời gian qua, nhằm khuyến khích, động viên tinh thần rèn luyện thể dục thể thao (TDTT), nâng cao đời sống sức khỏe cho nhân dân, huyện Hải Hậu tăng cường lắp đặt các thiết bị TDTT ngoài trời tại nhiều địa điểm công cộng như: Nhà văn hóa, khu thi đấu thể thao, nơi có không gian thoáng, rộng tập trung đông người tại các khu dân cư…

Người dân tập luyện với các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại thị trấn Yên Định. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Nắm bắt nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe của nhân dân, thực hiện Đề án xây dựng thí điểm Nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” phát triển bền vững giai đoạn 2019-2025 của UBND huyện; với quan điểm chỉ đạo về văn hóa “Tiếp tục đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa khu dân cư”, các xã, thị trấn đã tiến hành lắp đặt các thiết bị thể thao ngoài trời ở các địa điểm công cộng như: nhà văn hóa các khu dân cư, vườn hoa, công viên… Đến nay, mô hình “phòng tập” thể thao ngoài trời ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe của người dân. Toàn huyện hiện có 183 khu thể thao thôn, xóm, tổ dân phố lắp đặt hơn 1.200 dụng cụ, trang thiết bị TDTT ngoài trời với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Nhiều địa phương làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ, tài trợ kinh phí lắp đặt các dụng cụ tập luyện TDTT cho người dân trong khuôn viên các nhà văn hóa thôn, xóm. Tại xã Hải Hưng, năm 2016, người dân xóm 17 đã góp tiền xây dựng khu thể thao ngoài trời có 5 thiết bị vận động: đi bộ, gập người, lắc hông, xà đơn, xà kép trị giá hơn 100 triệu đồng. Khu thể thao thôn Trung Lương, xã Hải Hà rộng 3.950m2 được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, lắp đặt nhiều trang thiết bị thể thao, hệ thống chiếu sáng với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Xã Hải Thanh hoàn thành xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao xã có diện tích 5.000m2, trong đó các khu thể thao có lắp đặt thiết bị phục vụ tập luyện ngoài trời. Đồng chí Lê Văn Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Hậu cho biết: Lắp đặt dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời khuyến khích hỗ trợ đắc lực người dân trong việc tập luyện TDTT, vận động cơ thể, nâng cao sức khỏe. Hiện tại trên địa bàn huyện đã cơ bản phủ khắp các bộ dụng cụ ngoài trời tại các khu dân cư và nhận được nhiều phản ánh tích cực từ phía người dân. Từ khi các thiết bị dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời được đưa vào sử dụng đến nay, mỗi ngày, các địa điểm công cộng trên địa bàn huyện đều thu hút đông đảo người dân đến tham gia tập luyện. Kinh phí thực hiện lắp đặt một phần từ nguồn ngân sách, 90% huy động nguồn xã hội hóa. Điều đó cho thấy, việc lắp đặt các dụng cụ thể dục ngoài trời đã đáp ứng đúng và trúng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Qua tham khảo đánh giá của người dân, các thiết bị được lắp đặt đã đáp ứng nhu cầu tập luyện nâng cao sức khỏe của người dân mọi lứa tuổi, do vậy thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia tập luyện TDTT. Các dụng cụ tập luyện rất thông dụng, đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng được nhu cầu tập luyện như: tập lưng bụng, tập xe đạp, đi bộ, xà đơn 3 người tập, xà kép, thiết bị lắc eo, lắc hông, tập vai, tập toàn thân, tập kéo tay… Trên các thiết bị này đều ghi rõ chức năng, công dụng và chỉ dẫn chi tiết cách thức tập luyện để người dân tập đúng phương pháp, mang lại hiệu quả cao cho sức khỏe. Đã thành nếp, hàng ngày bà Nguyễn Thị Dung, 79 tuổi ra khuôn viên nhà văn hóa xóm 10, xã Hải Trung tập TDTT. Nơi đây, từ 3 năm trước, người dân đã góp tiền xây dựng bộ 5 thiết bị vận động: đi bộ, gập người, lắc hông, xà đơn, xà kép phục vụ người dân miễn phí.

Bà Dung cho biết: “Số người tập nơi đây khá đông, chủ yếu là người cao tuổi. Ngoài những ngày mưa gió, buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ 30, buổi chiều từ 17 giờ đến hơn 19 giờ luôn có đông người tập. Các dụng cụ tập luyện đều dễ sử dụng, an toàn và hiệu quả. Nếu trước đây người dân trong xóm chỉ tập vài động tác đơn giản như hít thở, vận động chân tay, tập dưỡng sinh thì nay đã có thiết bị chuyên dụng trợ giúp đắc lực cho việc vận động cơ thể mà không tốn kém chi phí nên ai cũng hăng say tập luyện. Hàng ngày, người dân trong xóm đến tập luyện rất đông với đủ các lứa tuổi”. Ngoài địa điểm khuôn viên nhà văn hóa các khu dân cư, ở các địa điểm ngoài trời có không gian rộng rãi, thoáng mát, có bóng cây xanh, nhất là các vùng ven hồ, ven sông luôn là nơi hoạt động TDTT lý tưởng cho các tầng lớp nhân dân.

Việc lắp đặt các thiết bị, dụng cụ TDTT ngoài trời ở Hải Hậu là việc làm thiết thực, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Tuy nhiên, các thiết bị TDTT ngoài trời vẫn thiếu so với nhu cầu tập luyện của người dân, nhất là ở khu vực thị trấn do quỹ đất không nhiều. Ở các khu vực khác, việc huy động đầu tư trang thiết bị tập luyện còn hạn chế. Nhiều sân thể thao ngoài trời còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu hệ thống điện chiếu sáng... gây khó khăn cho người tập. Ngoài ra, ở một số địa phương do thiết bị lắp đặt ngoài trời, không được che chắn nên sau một thời gian đưa vào vận hành, sử dụng, chịu sự tác động trực tiếp của thời tiết, có bộ dụng cụ đã hư hỏng, xuống cấp. Một vài máy tập bị lung lay ốc vít, mối nối rỉ sét, không sử dụng được, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, để các dụng cụ được sử dụng lâu dài, rất cần sự ý thức giữ gìn trong quá trình tập luyện của người dùng cùng sự quản lý chặt chẽ, duy tu, sửa chữa kịp thời từ địa phương.

Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục đầu tư kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư lắp đặt các dụng cụ tập luyện TDTT cho người dân ở các điểm công cộng. Các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng, vai trò của TDTT, vận động nhân dân đóng góp công sức, kinh phí hoàn thiện các sân chơi thể thao ngoài trời; tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu TDTT, tạo động lực để người dân tập luyện, góp phần vào sự phát triển của phong trào TDTT cơ sở./.

Hoàng Anh