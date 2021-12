Trưng bày chuyên đề "Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn"

Từ ngày 16-12, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia diễn ra trưng bày chuyên đề “Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2021)

Đây là sự kiện có ý nghĩa do Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện. Với gần 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, trưng bày giúp công chúng ôn lại những năm tháng chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ra mắt chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam dành cho khách quốc tế

Tổng cục Du lịch vừa chính thức ra mắt chuyên trang “Live Fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn tại Việt Nam) trên website quảng bá du lịch dành cho khách quốc tế tại địa chỉ https://vietnam.travel, đồng thời giới thiệu video chủ đề (Hero video) của chiến dịch truyền thông “Live fully in Vietnam”.

Hình ảnh cầu Vàng thuộc khu du lịch Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng trên chuyên trang “Live fully in Vietnam”.

Theo đó, chuyên trang “Live fully in Vietnam” là nền tảng triển khai chiến dịch truyền thông mở cửa du lịch quốc tế của Việt Nam. Khi truy cập vào chuyên trang này, du khách sẽ được biết về vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam thông qua video “Live fully in Vietnam”. Đó là những hình ảnh hấp dẫn về Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) mờ ảo, bồng bềnh trong sương; bãi biển dài tuyệt đẹp ở Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng; không gian cổ kính, trầm mặc của phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Xem xét đưa xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa thế giới

Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vừa xem xét hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ thuật Xòe Thái tượng trưng cho cái đẹp và quan trọng hơn là sự ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái. Ảnh: Internet

Xòe được thực hành tại các bản của người Thái chủ yếu ở 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. Xòe là một hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái. Xòe nghi lễ phản ánh vũ trụ quan và nhân sinh quan của người Thái gồm thế giới ở trên trời, ở mặt đất và của thần linh, thể hiện ước vọng của con người, cầu mong sự trợ giúp, phù hộ của thần linh có một cuộc sống no đủ, bình an.

Ngày nay nghệ thuật xòe đã trở thành biểu tượng của lòng cởi mở, hiếu khách, là dấu ấn văn hóa tộc người và bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam./.

PV