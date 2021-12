Thêm 8 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa thêm 8 di tích vào danh mục Di tích quốc gia, trong đó có hai di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các di tích mới được xếp hạng bao gồm các địa điểm Hành cung Lỗ Giang (Thái Bình); địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An từ 23 đến 25-8-1945 (thành phố Hà Nội); chùa Kim Ninh (Tuyên Quang); địa điểm lưu niệm Nguyễn Sơn - Từ đường họ Nguyễn (Thái Bình); địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 (Nghệ An); xưởng in tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay (Quảng Ngãi); địa điểm Chiến thắng Đồi A Bia (Thừa Thiên Huế) và địa điểm trận Giồng Bốm năm 1946 (Bạc Liêu).

Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Tuần phim Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021) sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước từ ngày 18 đến 25-12. Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim kỷ niệm lần này bao gồm: Phim tài liệu “Hành trình về phía bình minh” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và phim “Chiến thắng biên giới Thu Đông - 1950” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Phim hoạt hình “Truyền nhân nhỏ tuổi” của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo di tích cấp quốc gia đền Hạ

Huyện Ba Vì vừa tổ chức khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đền Hạ. Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, thuộc quần thể di tích Tản Viên Sơn Thánh, thuộc xã Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Theo sách “Sơn Tây tỉnh địa chí” của Phạm Xuân Độ, đền Hạ gọi là Tây cung thờ Tam vị Thượng đẳng: Tản Viên Sơn Thánh, Cao Sơn Đại Vương và Quý Minh Đại Vương. Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đền Hạ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân; không chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, mà còn có ý nghĩa tâm linh; qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, tạo tiền đề và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội./.

PV