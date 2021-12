Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2021 tổ chức qua ứng dụng công nghệ số

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2021 vừa được tỉnh Hà Giang tổ chức trực tuyến qua ứng dụng công nghệ số.

Mùa hoa tam giác mạch đã mang màu áo mới cho cả một vùng núi đá. Ảnh: Chu Việt Bắc

Với chủ đề “Hoa của đá” được phát sóng 45 phút, khán giả và du khách được thưởng thức nhiều chương trình đặc sắc như bức tranh toàn cảnh về Hà Giang, giới thiệu những vẻ đẹp về thiên nhiên và con người trên Cao nguyên đá Đồng Văn; những hình ảnh về các danh thắng, di tích vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Đặc biệt, du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật, giới thiệu nét văn hóa độc đáo của vùng Cao nguyên đá gắn với hình ảnh hoa tam giác mạch.

Nữ đạo diễn Việt Nam đoạt giải tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021

Ban tổ chức Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021 vừa công bố danh sách người chiến thắng tại các hạng mục. Trong đó, đạo diễn Hà Lệ Diễm chiến thắng giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” hạng mục “Tranh giải quốc tế” (International Competition) với phim “Những đứa trẻ trong sương” (Children of the Mist). Đây là giải thưởng quan trọng thứ hai, chỉ sau giải “Phim xuất sắc nhất” thuộc về bộ phim dài 4 tiếng “Mr. Landsbergis” (Lithuania và Hà Lan hợp tác sản xuất) của đạo diễn Sergei Loznitsa (người Ukraine).

“Những đứa trẻ trong sương” (thời lượng 92 phút) là một trong 14 tác phẩm tranh giải hạng mục này. Phim kể về cuộc sống của Di, một bé gái 12 tuổi người H’Mông sống tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Từ nhân vật Di và những mối quan hệ chung quanh em, nữ đạo diễn kể một câu chuyện về những va chạm, xung đột giữa phong tục cổ xưa và giá trị hiện đại, những thách thức mà trẻ em dân tộc thiểu số và đặc biệt là trẻ em gái phải đối mặt khi dần đến độ tuổi trưởng thành.

Khai mạc Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021

Tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng nhiều đối tác chuyên môn vừa tổ chức khai mạc Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021 với chủ đề “Đánh thức truyền thống”.

Đại biểu tham quan trưng bày tại lễ khai mạc.

Sự kiện Tuần lễ Thiết kế Việt Nam với chủ đề “Đánh thức truyền thống” tiếp tục tôn vinh các sản phẩm và nhà thiết kế xuất sắc của Việt Nam thuộc các lĩnh vực: Thiết kế Truyền thông, Thiết kế Đồ nội thất, Thiết kế Vật dụng và trang trí, Thiết kế Trang phục, Thiết kế công cộng. Qua sự kiện tiếp tục góp phần quá trình thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế cho Việt Nam và ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam, tăng giá trị sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

PV