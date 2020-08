Trưng bày đặc biệt "Ngày độc lập 2-9"

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2020) Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) tổ chức Trưng bày chuyên đề mang tên “Ngày độc lập 2-9”.

Đại biểu, khách mời tham quan trưng bày. Ảnh: toquoc.vn

Trưng bày là hoạt động văn hóa góp phần kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2020) và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) (2-9-1945 - 2-9-2020). Tiếp tục khẳng định Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Trưng bày “Ngày Độc lập 2-9” được chia thành 2 phần: Sức mạnh dân tộc và Ngày Độc lập 2-9. Đặc biệt, lần đầu tiên, tại Trưng bày giới thiệu hai cuốn sổ tay ghi chép các công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 2-9-1945 đến 17-10-1945. Những hiện vật, tài liệu ý nghĩa tại Trưng bày góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do... từ đó góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước; chế độ phong kiến tồn tại trên đất nước ta hàng nghìn năm bị xóa bỏ…

Cuộc thi ảnh "Nghệ An làm theo lời Bác"

Ngày 23-8, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2020 tổ chức chấm ảnh. Cuộc thi do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp Hội Nhà báo Nghệ An và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức; chính thức phát động từ ngày 19-5-2019.Cuộc thi dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và những người con Nghệ An đang sinh sống, công tác trên mọi miền Tổ quốc; tác phẩm dự thi cần phản ánh thành tựu của tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực. Sau hơn một năm phát động, Ban tổ chức nhận được 230 tác phẩm của 31 tác giả tham dự. Kết quả, có 13 tác phẩm xuất sắc được chọn trao giải, gồm: ba Giải nhì, bốn Giải ba và sáu Giải khuyến khích. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 90 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-2020) đầu tháng 9-2020.

Phát hành bộ tem Công an nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Công an phát hành bộ tem Công an nhân dân Việt Nam.

Mẫu tem được thiết kế với hình tượng con số 75 cách điệu thể hiện ý nghĩa 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Lồng vào trong số 75 là hình ảnh các lực lượng đặc trưng của Công an nhân dân Việt Nam; bên trái là hình ảnh tượng đài Hòn đá Bạc, biểu tượng lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Tất cả được đặt trên nền lá cờ Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tác giả thiết kế là họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). Bộ tem gồm một mẫu tem khổ 43x32mm (giá mặt 4.000 đồng) và một mẫu blốc khổ 140,8 x 82mm (giá mặt 19.000 đồng); được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 19-8-2020 đến 30-6-2022.

Giới thiệu điện ảnh Pháp cổ điển và hiện đại tại Việt Nam

Bộ VH, TT và DL vừa cho phép Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chiếu 2 bộ phim giới thiệu điện ảnh Pháp cổ điển và hiện đại tại Việt Nam gồm “Cách mạng thời trang” và “Đàn ông phong cách”. Các bộ phim sẽ được trình chiếu từ ngày 15-9 đến ngày 31-12-2020. Các địa điểm chiếu phim bao gồm: Viện Pháp tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng; Hải Phòng (Đại học Y Dược Hải Phòng), Thái Nguyên (Trường cấp 3 Chuyên Thái Nguyên), Lào Cai (Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch Tỉnh Lào Cai), Nghệ An, Hà Tĩnh (Trung tâm Pháp ngữ Vinh), Thành phố Hồ Chí Minh (IDECAF), Đà Lạt (Trung tâm Pháp ngữ), Cần Thơ (Trung tâm Đổi mới và Hợp tác Pháp ngữ). Các phim chỉ được trình chiếu tại Việt Nam sau khi có giấy phép phổ biến phim của Cục Điện ảnh. Bộ VH, TT và DL cho hay việc tổ chức chiếu phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành./.

PV (tổng hợp)