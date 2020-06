Triển lãm tranh in đồ họa độc bản "Cảm xúc tháng 6"

Triển lãm tranh in đồ họa độc bản “Cảm xúc tháng sáu” quy tụ nhiều họa sĩ nổi tiếng. Đây là kết quả của Trại sáng tác đồ họa độc bản năm 2020, với chủ đề Tĩnh vật và Phong cảnh. 14 nghệ sĩ, 14 phong cách, 14 sự trải nghiệm vừa lạ vừa quen như được hội tụ, sẻ chia trong một niềm xúc cảm mới. Tĩnh vật, hay phong cảnh thông qua quá trình in ấn và xử lý chất liệu của mỗi tác giả lại cho ra những diện mạo mới. Đôi bức như tiệm cận đến ranh giới của nghệ thuật trừu tượng. Tất cả như tìm thấy trong mình một khả năng bứt phá khác, khỏi những sự quen thuộc để sáng tạo.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Hàng năm, Hội Mỹ thuật phối hợp Bộ VH, TT và DL tổ chức nhiều các trại sáng tác cho các nghệ sĩ. Riêng với nghệ thuật đồ họa thì Hội tổ chức trung bình khoảng hai cuộc, mỗi cuộc khoảng 15 nghệ sĩ tham gia. Hội còn mời thêm các nghệ sĩ nước ngoài tham dự. Có thể nói, với các trại sáng tác như vậy, Hội đã tạo nên những hoạt động giao lưu rất hữu ích. Với 45 tác phẩm của 14 tác giả được chọn ra từ 198 các bản in, trong vòng 12 ngày của trại sáng tác đồ họa in độc bản cho Triển lãm “Cảm xúc tháng sáu” lần này. Có thể nói đây là kết quả ít nhiều thuyết phục. Triển lãm sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 20 đến 22-6, tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Trưng bày chuyên đề về người chiến sĩ cách mạng

Vừa qua, tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), Sở VH, TT và DL tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cách mạng Bắc Ninh bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ”. Trưng bày chuyên đề đã giới thiệu hàng trăm tư liệu, hiện vật và các mô hình mô phỏng hình tượng người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày. Trưng bày đã thể hiện sự bất khuất, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng, giúp người xem hiểu thêm về cuộc chiến tranh gian khổ và sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Trưng bày diễn ra đến hết ngày 25-6.

Triển lãm “75 năm Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Bảo tàng Đà Nẵng, Bộ Công an vừa khai mạc triển lãm với chủ đề “75 năm Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Diễn ra đến hết ngày 25-6, triển lãm trưng bày giới thiệu khoảng 500 ảnh tư liệu, hiện vật, gồm 3 phần: Bác Hồ với Công an nhân dân (CAND); CAND - 75 năm chiến đấu, xây dựng, phát triển; thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên chặng đường phát triển, nhiều tấm gương vì nước quên thân vì dân phục vụ, mưu trí dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích… tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng. Từ năm 1948 đến nay có 724 tập thể, 408 cá nhân, trong đó có 35 nữ anh hùng lực lượng vũ trang, có những gia đình 2 chị em ruột là anh hùng lực lượng vũ trang. Từ năm 2016 đến nay đã có 46 đồng chí anh dũng hy sinh, 1.300 đồng chí bị thương, riêng năm 2020 có 10 đồng chí hy sinh, 51 đồng chí bị thương trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Các tư liệu, hình ảnh tiêu biểu tại triển lãm sẽ giúp khách tham quan hiểu hơn về sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND, những thành tựu và hoạt động tiêu biểu của lực lượng CAND trong học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy và trong trào thi đua ái quốc, những chiến công xuất sắc của CAND qua xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

“Khoảnh khắc báo chí 2019”

Sáng 12-6, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2019”. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Gala Báo chí lần thứ 2-2020, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020). Ban giám khảo đã lựa chọn được 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Đây là những tác phẩm ảnh báo chí phản ánh chân thực, sinh động các sự kiện, hoạt động đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra sôi động trên khắp mọi miền đất nước trong năm vừa qua. Từ danh sách này, Ban giám khảo đã quyết định trao giải Ấn tượng cho tác phẩm “Những người chiến sĩ của nhân dân” của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn, thuộc chuyên trang Thể thao Sport5 - Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Giải A được trao cho tác phẩm “Cuộc chiến chống rác thải nhựa đại dương” của tác giả Nguyễn Tất Sơn - Đặng Thanh Hòa thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban giám khảo còn trao 2 giải B, 3 giải C và tốp 10 “Khoảnh khắc báo chí 2019”. Giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2019” nhằm tôn vinh những khoảnh khắc báo chí đặc sắc, những tác phẩm ảnh báo chí nổi bật trong năm, đồng thời tạo sân chơi riêng cho các phóng viên ảnh thể hiện kỹ năng nghiệp vụ cũng như góc nhìn về tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội./.

PV (tổng hợp)