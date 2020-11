Rà soát giải quyết những bất cập trong lĩnh vực giao thông

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT), thời gian qua Sở Giao thông Vận tải đã chú trọng phối hợp với các địa phương tiếp nhận, rà soát giải quyết những bất cập trong xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) theo kiến nghị của cử tri.

Lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải) phối hợp với Công an huyện Trực Ninh sử dụng cân xách tay kiểm tra tải trọng phương tiện vận chuyển xăng dầu trên tuyến tỉnh lộ 488B (Trực Ninh) theo kiến nghị của cử tri.

Tại thành phố Nam Định, cử tri kiến nghị nút giao đường Nguyễn Văn Trỗi - Trần Nhân Tông - Song Hào - đê Cốc Thành tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông do nơi đây có nhiều luồng giao thông dễ gây xung đột, lại nhiều phương tiện cơ giới hoạt động cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giảm tốc độ để đảm bảo lưu thông an toàn. Sở GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, UBND các địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát tại thực địa và tham mưu cho Sở các phương án giải quyết. Để đảm bảo giao thông tại khu vực này, UBND thành phố Nam Định đã cho lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo giao thông, sơn gờ giảm tốc tại vị trí nút giao. Sở GTVT đề nghị UBND thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, theo dõi và xử lý các trường hợp vi phạm ATGT như lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ; xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định tại khu vực nút giao; có phương án điều chỉnh việc tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết. Về kiến nghị của cử tri thành phố Nam Định đề nghị xây dựng tuyến đường gom đoạn từ KCN Hòa Xá tới đường Trần Huy Liệu (phường Mỹ Xá) để phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông Sở GTVT đề nghị trước mắt UBND thành phố tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp, chấp hành những quy định về ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông tại khu vực này. UBND thành phố báo cáo HĐND, UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng đường gom Quốc lộ 10 đoạn từ KCN Hòa Xá tới đường Trần Huy Liệu theo kiến nghị của cử tri. Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư thôn Thượng Đồng - xã Hiển Khánh (giao cắt giữa tỉnh lộ 486B và đường đi xã Minh Thuận) để điều chỉnh hạn chế tốc độ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực. Tại ngã tư Đồng Đội, xã Cộng Hòa (giao giữa Quốc lộ 38B với Quốc lộ 37B) hiện nay đã có hệ thống đèn cảnh báo (màu vàng) sử dụng năng lượng mặt trời nhưng hiệu quả thấp, đề nghị ngành chức năng cho nâng mức thành hệ thống đèn tín hiệu (xanh, đỏ) để đảm bảo ATGT cho người và phương tiện. Nút giao giữa đường liên xã Hiển Khánh - Minh Thuận với đường tỉnh 486B đã được lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, gờ giảm tốc để cảnh báo người dân tham gia giao thông. Sở GTVT đề nghị UBND huyện Vụ Bản tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chức năng tăng cường công tác bảo trì đường bộ, tuần tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. Thời gian tới, Sở tiếp tục kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, xem xét cho phép đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đèn tín hiệu (xanh, đỏ) tại nút giao trên. Cử tri huyện Nam Trực kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng. Sở GTVT đã tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng do UBND huyện Nam Trực là chủ đầu tư; đi qua địa bàn các xã Nghĩa An, Nam Toàn, Hồng Quang, Nam Thắng tổng chiều dài 14,444km với giá trị dự toán trên 119,5 tỷ đồng. Cử tri huyện Trực Ninh kiến nghị ngành chức năng kiểm tra làm rõ tình trạng các đoàn xe container chở xăng, dầu đi qua tỉnh lộ 488, đoạn qua địa phận thị trấn Cát Thành tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng hệ thống giao thông đường bộ. Cuối tháng 9-2020, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với UBND huyện Trực Ninh sử dụng cân xách tay để kiểm tra, kiểm soát tải trọng các phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 488B. Thanh tra Sở đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An là nơi bốc xếp hàng hóa lên các phương tiện chở xăng, dầu lưu thông trên đường tỉnh 488B. Đại diện đơn vị quản lý Bến thủy nội địa Cát Thành 5 cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, thực hiện bốc xếp hàng hóa lên phương tiện đảm bảo theo đúng trọng tải của phương tiện, tải trọng của cầu đường. Hàng năm, từ nguồn sự nghiệp kinh tế của tỉnh, Sở GTVT ủy thác kinh phí cho huyện Trực Ninh thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và đảm bảo giao thông. Trong các năm 2019, 2020 Sở GTVT đã bố trí 4,4 tỷ đồng từ nguồn vốn bảo trì đường bộ và vốn, sự nghiệp kinh tế địa phương để sửa chữa đảm bảo giao thông đoạn tỉnh lộ 488B (đoạn từ ngã 3 Ngặt Kéo đến xã Trực Thanh). Về lâu dài, để tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông, khả năng khai thác, đảm bảo ATGT, Sở GTVT đề nghị UBND huyện báo cáo HĐND, UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư để nâng cấp đoạn tuyến này.

Giám đốc Sở GTVT Trần Văn Công cho biết: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở kịp thời phối hợp với UBND các địa phương và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh quyết định các phương án xử lý hiệu quả các bất cập của hệ thống giao thông, bảo đảm trật tự ATGT. Thời gian tới, Sở tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về GTVT, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết triệt để, hiệu quả những vấn đề về GTVT do cử tri kiến nghị góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra./.

Bài và ảnh: Thành Trung