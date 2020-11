Tăng cường kiểm soát tải trọng xe góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, trong năm 2020 Sở GTVT đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Chi cục Quản lý đường bộ I.7 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) và chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện để bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) phối hợp với Công an huyện Trực Ninh kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên tuyến tỉnh lộ 488B, thị trấn Cát Thành.

Sở GTVT đã tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lưu động bằng ô tô... các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm các quy định về tải trọng. Thanh tra Giao thông bố trí lực lượng phối hợp với Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trực kiểm tra tải trọng phương tiện 2 ca/ngày theo giờ hành chính. Căn cứ tình hình thực tế, Thanh tra Giao thông sử dụng cân xách tay thực hiện kiểm tra lưu động tại khu vực cầu phao Ninh Cường và một số bến phà trên địa bàn tỉnh để kiểm soát tải trọng xe, mỗi đội Thanh tra Giao thông thực hiện kiểm tra 1 buổi/tuần. Từ tháng 5-2020 Thanh tra Giao thông đã tham mưu cho Sở GTVT phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đồng thời, tùy tình hình thực tế, Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các huyện, thành phố Nam Định. Trong tháng 6-2020 lực lượng Thanh tra Giao thông đã tổ chức thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ. Trong đó đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tải trọng phương tiện, cơi nới tăng kích thước thùng xe ngay ở đầu nguồn hàng và tại vị trí đặt trạm kiểm tra tải trọng xe. Trong tháng cao điểm thực hiện kế hoạch, lực lượng Thanh tra Giao thông đã phối hợp với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường trong phạm vi quản lý của Sở. Đồng thời phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.7 thực hiện kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải trên các tuyến Quốc lộ 10, 21B. Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an các huyện, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra sử dụng cân xách tay thực hiện kiểm tra lưu động, xử lý phương tiện vi phạm về tải trọng trên các tuyến đường trong phạm vi quản lý và các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 37B, 38B. Trong tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ (từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-6-2020) Thanh tra Sở đã huy động gần 100 lượt cán bộ, thanh tra viên tham gia Đoàn kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra 101 phương tiện vận tải hàng hóa; phát hiện 10 phương tiện vi phạm; lập 17 biên bản vi phạm hành chính; số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong đợt cao điểm là xấp xỉ 180 triệu đồng. Thời gian gần đây, cử tri trên địa bàn huyện Trực Ninh phản ánh xuất hiện tình trạng xe cơ giới quá tải hoạt động trên tuyến đê hữu sông Ninh Cơ đoạn từ K7+500 (giao với Quốc lộ 21, xã Việt Hùng) đến K14+300 (giao với tỉnh lộ 488B, thị trấn Cát Thành) tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trước tình trạng đó, cuối tháng 9-2020, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với UBND huyện Trực Ninh và các đơn vị có liên quan như: Công an huyện, Phòng Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng cân xách tay để kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 488B, đoạn qua địa phận thị trấn Cát Thành. Trong thời điểm kiểm tra các phương tiện hoạt động đảm bảo theo quy định, không có phương tiện nào vi phạm tải trọng, khổ giới hạn... Thanh tra Sở đã chủ động tuyên truyền và yêu cầu lái xe ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thanh tra Sở đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An, đơn vị quản lý hoạt động của Bến thủy nội địa chuyên dùng Cát Thành 5 (bến chuyên dùng xăng dầu; đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa) tại Km 41+330-Km41+580, bờ phải sông Ninh Cơ, thị trấn Cát Thành, là nơi bốc xếp hàng hóa lên các phương tiện chở xăng dầu trên đường tỉnh 488B. Đại diện đơn vị quản lý Bến thủy nội địa Cát Thành 5 cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, thực hiện bốc xếp hàng hóa lên phương tiện đảm bảo theo đúng trọng tải của phương tiện, tải trọng của cầu đường.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ, như: thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện đến đối tượng là lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tăng cường kiểm tra tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ đầu nguồn hàng, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện… theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để bảo vệ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ./.

