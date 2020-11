Tăng cường quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nhằm kéo dài tuổi thọ công trình, mặt đường êm thuận, các phương tiện giao thông đi lại được an toàn, thông suốt, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì các công trình giao thông đường bộ.

Tu sửa, sơn lại vạch kẻ đường tại chân cầu Đò Quan (thành phố Nam Định).

Hiện nay, toàn tỉnh có 2 đơn vị là Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định và Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Nam được Sở GTVT ký hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ 490C với tổng chiều dài 135,48km. Trong đó, Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định quản lý 76,82km Quốc lộ 21, 54,07km Quốc lộ 21B, 52km tỉnh lộ 490C, 4 cầu lớn (có chiều dài cầu trên 300m) gồm cầu Lộc An, cầu Nam Định, cầu Lạc Quần, cầu Tân Phong. Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Nam quản lý 64km Quốc lộ 37B, 24,4km Quốc lộ 38B và cầu phao Ninh Cường. Các đơn vị đã xây dựng và triển khai các kế hoạch duy tu, bảo dưỡng theo chỉ đạo, đặc biệt chú ý tăng cường công tác tuần đường để phát hiện sớm các hư hỏng, vi phạm, có biện pháp xử lý sớm không để tạo thành hư hỏng lớn, phức tạp. Theo báo cáo của các đơn vị quản lý đường, trên các tuyến Quốc lộ 21, 21B, 37B, 38B và đường tỉnh lộ 490C, hệ thống biển báo giao thông chưa đảm bảo kích thước theo quy định. Trong đó trên tuyến Quốc lộ 37B có 775 biển, Quốc lộ 38B có 254 biển, Quốc lộ 21 có 549 biển; Quốc lộ 21B có 422 biển, tỉnh lộ 490C có 387 biển. Trên nhiều tuyến quốc lộ hệ thống vạch sơn kẻ đường một số vị trí đã bị mờ, mòn, khó quan sát, không phân định rõ hai chiều xe chạy; nhiều vị trí gờ giảm tốc đã bị bong tróc mất tác dụng cảnh báo người chạy xe giảm tốc. Các đoạn tuyến quốc lộ chạy qua khu dân cư được cải tạo, nâng cấp từ đường địa phương theo cơ chế xây dựng nông thôn mới, nhân dân hiến đất mở rộng đường, không có kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, giải phóng hành lang an toàn đường bộ. Do vậy công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ và việc đấu nối đường địa phương vào đường bộ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vị trí trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thể hiện phạm vi đất của hộ dân ra tận phần đường xe chạy. Trên các tuyến hiện vẫn còn có một số vị trí vi phạm hành lang an toàn và đấu nối mặc dù đơn vị quản lý đã thường xuyên nhắc nhở, lập biên bản xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Đơn cử như trên Quốc lộ 21B tại Km 130+300 qua địa phận các xã Trực Thái, Trực Đại (Trực Ninh) người dân tự ý tập kết vật liệu xây dựng trên mặt rãnh thoát nước; trên tuyến Quốc lộ 38B tại Km105+00, 106+100, 106+350 chủ đầu tư tự ý xây dựng cầu đấu nối vào Quốc lộ khi chưa có văn bản chấp thuận, cấp phép của cơ quan có thẩm quyền... Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế việc chấp hành giấy phép thi công đối với các công trình thi công trên đường đang khai thác cho thấy các đơn vị thi công trên các tuyến Quốc lộ 38B, 37B mặc dù đã lắp dựng hệ thống cọc tiêu đảm bảo an toàn giao thông; hệ thống biển báo hiệu tại khu vực thi công theo yêu cầu của giấy phép, tuy vậy một số biển báo kích thước chưa đảm bảo, chưa bố trí người điều vận theo quy định. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng Cầu đường Nam Định kiến nghị Sở GTVT cho phép thu hồi ụ tiêu, gờ chắn bánh ở một số vị trí phía phải tuyến trên Quốc lộ 21 do đã có hệ thống tôn hộ lan, việc bố trí các ụ tiêu, gờ chắn bánh ảnh hưởng đến việc thoát nước mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông; bổ sung kinh phí chiếu sáng trên cầu Lạc Quần (Quốc lộ 21) góp phần nâng cao mỹ quan và đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra, xử lý các điểm lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông; bố trí kinh phí sửa chữa vuốt dốc tại các đầu cầu, cống trên Quốc lộ 21B như vị trí dốc cầu Nam Hải 1, Nam Hải 2, Ninh Mỹ và một số cống ngang đường... Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Nam kiến nghị Sở GTVT bố trí kinh phí hoàn thiện hệ thống ATGT trên các tuyến đảm bảo theo đúng quy chuẩn; đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường bộ đề nghị Sở chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phối hợp với đơn vị quản lý xử lý dứt điểm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để quản lý, bảo vệ tốt hơn nữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thời gian tới, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý đường bộ, xử lý dứt điểm những vi phạm có liên quan đến hành lang an toàn, đấu nối vào đường bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà thầu thi công trên đường đang khai thác thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu trong Giấy phép thi công. Các phòng, ban chuyên môn tham mưu cho Sở GTVT giải quyết kiến nghị của các đơn vị quản lý liên quan đến bảo trì các tuyến đường bộ. Đối với những tồn tại liên quan đến hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường Sở giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 xây dựng kế hoạch bảo trì, thay thế biển báo hiệu đảm bảo phù hợp với lộ trình quy định. Một số đường ngang, một số vị trí đấu nối không nằm trong quy hoạch, đến nay đã hết thời hạn được đấu nối tạm thời vào quốc lộ vẫn tồn tại do chưa đầu tư xây dựng được đường gom; phát sinh một số đường ngang, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khu dân cư tập trung đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu chủ các công trình thực hiện đấu nối vào đường bộ thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đấu nối./.

Bài và ảnh: Thành Trung