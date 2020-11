Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Huyện Trực Ninh có hệ thống đường thuỷ dài 43,3km (6,3km sông Hồng và 37km sông Ninh Cơ); trên tuyến có 11 bến khách ngang sông phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì thế, thời gian qua Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Bến phà Đại Nội (Trực Ninh) trang bị đầy đủ và luôn nhắc nhở người và phương tiện qua sông chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Với đặc thù là địa bàn có 2 sông lớn chảy qua, trên tuyến có nhiều bến khách ngang sông với lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn nên UBND huyện, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã kịp thời kiện toàn Ban ATGT huyện; chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 và từng quý, từng chuyên đề; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT theo chuyên đề; trong đó chú trọng tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa trên địa bàn gắn với thực hiện Cuộc vận động “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là khi bước vào những tháng mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển hành khách và hàng hóa của các bến thủy nội địa, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông đường thủy, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng Công Thương huyện tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, kiểm tra nhắc nhở đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến sông, chú trọng những phương tiện chở khách ngang sông. Thông tin, hướng dẫn và tổ chức cho các chủ phương tiện thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ ký cam kết sử dụng phương tiện thủy đúng quy định, khi chở người phải có đủ dụng cụ nổi cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện, không chở quá số người quy định, người đi trên phương tiện phải mặc áo phao cứu sinh hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh. Thường xuyên phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về an toàn kỹ thuật phương tiện, điều kiện hoạt động liên quan đến người điều khiển và phương tiện, việc trang bị các thiết bị an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện thủy, chủ bến phà, bến đò chở khách ngang sông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy nội địa. Trong năm 2020, huyện đã tổ chức kiểm tra 11 phương tiện đò ngang chở khách; tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa, không để xảy ra tình trạng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu hành. Yêu cầu các phương tiện vận tải khách ngang sông trang bị đầy đủ dụng cụ cứu đắm, dụng cụ nổi, mặc áo phao cho người đi đò. Tổ chức cho 30 chủ bến bãi kinh doanh khai thác vật liệu ven sông ký cam kết chấp hành các quy định về vận tải hàng hoá đường thủy nội địa. Kiên quyết đình chỉ những chủ bến khách, chủ phương tiện chở khách không đủ điều kiện an toàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với những lỗi chở quá tải, người điều khiển không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn. Chính quyền, các xã, thị trấn cũng thường xuyên chỉ đạo Công an xã cử lực lượng phối hợp với chủ bến nhắc nhở, kiểm soát việc chấp hành các quy định đảm bảo ATGT của người điều khiển đò, phà và hành khách theo quy định. Công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa cũng được huyện tích cực triển khai. Trong năm 2020, Công an huyện đã phối hợp với Phòng PC08 (Công an tỉnh) kiểm tra, xử lý 3 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Ninh Cơ (đoạn thuộc thị trấn Ninh Cường), xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng; xử phạt 3 trường hợp phương tiện đò ngang chở khách vi phạm các lỗi: số đăng ký kẻ, gắn trên phương tiện bị mờ, bố trí các thiết bị, dụng cụ cứu sinh không đúng vị trí; tạm giữ 14 thuyền vỏ sắt loại 16T/24CV không có giấy chứng nhận đăng ký, phạt vi phạm hành chính trên 28,7 triệu đồng.

Những tháng cuối năm 2020, huyện tiếp tục triển khai rà soát, lựa chọn các tuyến sông, bến khách... làm hạt nhân để triển khai xây dựng các mô hình “văn hóa giao thông đường thủy” mới; lồng ghép thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào tại địa phương nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội trên tuyến đường thủy nội địa. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa và vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi; Ban ATGT huyện yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Ninh phối hợp với UBND các xã, thị trấn giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp phương tiện, công trình giao thông có nguy cơ không đảm bảo ATGT đường thủy; vi phạm thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn, không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện; không mặc áo phao hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện chở khách ngang sông./.

Bài và ảnh: Thành Trung