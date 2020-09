Trực Ninh nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân

Nhằm tạo chuyển biến về nhận thức pháp luật trong cán bộ, nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, thời gian qua, huyện Trực Ninh thường xuyên quan tâm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Tư pháp thị trấn Cổ Lễ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã hướng dẫn các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tuyên truyền, phổ biến: Bộ luật Hình sự, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân ở địa phương như: chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu, các quy trình về đăng ký kinh doanh, đất đai, quy định về mức thu lệ phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Để triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền PBGDPL trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, UBND huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị và một số văn bản pháp luật mới được ban hành đến toàn bộ cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng cơ chế phối hợp trong việc thực hiện, xây dựng kế hoạch PBGDPL trong từng tháng, từng quý, 6 tháng và một năm ở đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế và từng đối tượng tuyên truyền. Trong đó Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PBGDPL, đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề pháp luật. Nhân kỷ niệm ngày 8-3, 20-10, các chi hội phụ nữ ở cơ sở, các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tổ chức giao lưu văn nghệ gắn với tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo hiểm y tế, Bộ luật Dân sự, pháp luật về môi trường… thu hút hơn 10 nghìn lượt hội viên tham dự. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã Trung Đông, Trực Nội, Trực Thắng, Trực Phú, Trực Đại, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, tích cực tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải và trợ giúp pháp lý cho nông dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. MTTQ và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố tham gia hòa giải các vụ việc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân ngay tại địa bàn dân cư. Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố tham mưu với Chi bộ hiệp thương, giới thiệu những người có tâm huyết, am hiểu pháp luật, có uy tín đối với nhân dân để bầu Tổ hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện PBGDPL một cách đa dạng, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: tuyên truyền qua các hội nghị triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể cơ sở; lồng ghép vào hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động; hoạt động hòa giải ở cơ sở, các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Phụ nữ với pháp luật” ở các xã, thị trấn; thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; tư vấn trực tiếp khi giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 114 hội nghị tuyên truyền PBGDPL dưới các hình thức khác nhau, thu hút 10.449 lượt người tham gia; tiếp nhận và cấp phát hơn 35 nghìn tài liệu tuyên truyền các loại như: Bản tin, tờ rơi, sách pháp luật... Bên cạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, huyện Trực Ninh quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; xây dựng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL các cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện có 28 đồng chí là trưởng các ngành, các phòng của UBND huyện; 26 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 70 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 2.066 hòa giải viên ở cơ sở. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền PBGDPL của huyện luôn phát huy trình độ, năng lực trong công tác tuyên truyền PBGDPL; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức, các văn bản pháp luật và trang bị kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL trước cán bộ và nhân dân.

Thời gian tới, huyện Trực Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh