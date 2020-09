Thành phố Nam Định quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và là nơi tập trung các cơ quan Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và các nhà máy, doanh nghiệp lớn của tỉnh nên thành phố Nam Định được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, hoạt động của đối tượng côn đồ, lưu manh, trộm cắp chuyên nghiệp từ tỉnh ngoài, huyện ngoài vào địa bàn; đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT); đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Do đó, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tập hợp được đông đảo nhân dân tham gia.

Công an thành phố Nam Định kiểm tra, xử lý phương tiện trong các vụ án hình sự.

Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an thành phố Nam Định cho biết, để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng Công an vào cuộc, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xuất phát từ tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thành phố, năm 2016, Công an thành phố chỉ đạo Công an phường Vị Hoàng tham mưu Đảng ủy, UBND phường, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cơ sở nghiên cứu, khảo sát triển khai xây dựng thí điểm mô hình lắp camera an ninh tại tuyến đường Vị Hoàng với nguồn kinh phí xã hội hóa trong nhân dân. Tháng 7 năm 2016, Ban chỉ đạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân toàn bộ tuyến đường Vị Hoàng để thông báo chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc lắp đặt hệ thống camera an ninh tại tuyến đường và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mô hình, tự nguyện ủng hộ kinh phí. Ngay sau khi triển khai với sự ủng hộ của nhân dân, 10 camera có giá đỡ gắn vào các cột điện được lắp đặt dọc tuyến đường Vị Hoàng, dây nguồn cấp điện và dây tín hiệu của camera được đấu nối đồng bộ. Hệ thống đầu ghi lưu giữ hình ảnh từ 20 đến 25 ngày cùng 1 ti vi 43 inch được đặt tại phòng trực ban Công an phường để giám sát, xử lý khi có vụ việc xảy ra, ngoài ra còn có thể quan sát từ xa qua mạng internet. Đây là tuyến đường đầu tiên trên địa bàn thành phố và tỉnh có lắp đặt hệ thống camera an ninh. Từ hiệu quả của mô hình, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình ra toàn thành phố đặc biệt là các tuyến đường chính, khu vực công cộng. Qua 4 năm thực hiện mô hình camera an ninh đã có sự lan toả mạnh mẽ, mô hình sớm đi vào cuộc sống, huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đã có 14/25 phường, xã ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình camera an ninh. Đặc biệt là Công an các phường, xã đã tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh doanh, hộ nhà dân hiểu được mục đích và hiệu quả của việc lắp đặt camera an ninh. Từ hiệu quả của mô hình nên nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng phong trào bằng vật chất và tinh thần. Đến nay toàn thành phố đã lắp đặt 12.129 mắt camera an ninh, gồm 225 mắt camera an ninh tại các khu vực công cộng (có hệ thống đầu thu và máy chủ đặt tại trụ sở Công an 5 phường) bằng nguồn xã hội hóa; 6.200 mắt camera an ninh hộ nhà dân và 5.704 mắt camera an ninh trong các cơ quan doanh nghiệp, trường học.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, những chiếc camera đã trở thành tai mắt giám sát “nhất cử, nhất động” hoạt động của bọn tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Nhiều vụ tụ tập ban đêm gây mất ANTT được kịp thời phát hiện và giải tán kịp thời. Với những đặc điểm nhận dạng về đối tượng và phương tiện mà chúng sử dụng do camera an ninh ghi lại đã góp phần nhận định, đánh giá về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, cũng như phục vụ công tác truy xét các vụ án xảy ra được thuận lợi và nhanh chóng. Qua 4 năm triển khai mô hình camera an ninh đã giúp Công an thành phố phát hiện và điều tra khám phá được 63 vụ án, bắt giữ 105 đối tượng. Điển hình, Công an thành phố đã làm rõ mâu thuẫn tại Karaoke Sao Băng, địa chỉ số 330 đường Lương Thế Vinh, phường Cửa Bắc của nhóm đối tượng Nguyễn Văn Hiển; từ đó điều tra khám phá vụ giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng xảy ra ngày 10-8-2018 tại ngã ba đường Đặng Xuân Bảng, Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam. Xác lập, đấu tranh chuyên án 117X bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố và huyện Nam Trực.

Cùng với phong trào camera an ninh, Công an thành phố Nam Định đã tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xấu và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Vì vậy, nhiều vụ việc phức tạp được tập trung bóc gỡ như đấu tranh, triệt xoá, làm tan rã 6 ổ nhóm hình sự gồm 21 đối tượng; bắt, vận động 26 đối tượng có lệnh truy nã; xử lý hành chính 222 vụ, 312 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, phạt 114,4 triệu đồng. Bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 10 vụ, 44 đối tượng đánh bạc; trong đó 2 vụ, 19 đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc; xử lý hành chính 82 vụ, 179 đối tượng, phạt tiền 173,5 triệu đồng. Bắt 5 vụ, 19 đối tượng môi giới, mua bán dâm, lập hồ sơ đề nghị truy tố 5 đối tượng, xử lý hành chính 14 đối tượng. Lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố đưa 7 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo Nghị định số 02 của Chính phủ; 20 đối tượng hình sự quản lý, giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111 của Chính phủ; 104 thanh, thiếu niên hư quản lý, giáo dục theo Đề án 979 của UBND thành phố. Trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an thành phố đã bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 153 vụ, 159 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và 3 vụ, 6 đối tượng chứa chấp, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; thu 396,513 gam heroin, 1.318,658kg ma túy tổng hợp, 200 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác. Tiến hành xử lý hành chính 208 vụ, 218 đối tượng, phạt 18,5 triệu đồng, cảnh cáo 200 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ đưa 8 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 121 đối tượng ma túy quản lý, giáo dục tại xã, phường; 72 đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo các nghị định của Chính phủ...

Quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa mọi mầm mống tội phạm là mục tiêu Công an thành phố Nam Định đang hướng tới, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng./.

Bài và ảnh: Xuân Thu