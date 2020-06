Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh

Đảng bộ xã Mỹ Thành học và làm theo Bác

Xã Mỹ Thành từng là một xã khó khăn nhất của huyện Mỹ Lộc. Năm 2015, xã mới có 10/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt và cơ bản đạt. Kết cấu hạ tầng cũ và lạc hậu, các công trình phục vụ đời sống dân sinh như đường giao thông, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa đều xuống cấp. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, không có nghề phụ nên gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 15 triệu đồng/năm. Cùng với phát động các phong trào thi đua, trong đó tập trung xây dựng NTM tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã tích cực đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới tất cả 18 chi bộ của xã (gồm 13 chi bộ cơ sở, 3 chi bộ giáo dục, chi bộ y tế, chi bộ công an) với 215 đảng viên đang sinh hoạt.

Nông thôn mới xã Mỹ Thành.

Đồng chí Đặng Xuân Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thành cho biết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần, trách nhiệm cao. Do đó, Đảng ủy xã đã quán triệt cán bộ, đảng viên tập trung việc “làm theo” Bác bằng các việc làm cụ thể, trên từng cương vị, trách nhiệm được giao, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ngành, đoàn thể đến chi ủy các chi bộ đều tích cực học tập, nghiên cứu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhất là tư duy kinh tế, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ từ cấp trên trong xây dựng NTM; gương mẫu trong công việc, sinh hoạt, gần gũi với cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ chính quyền xã không chỉ được kiện toàn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị mà xây dựng tác phong, lề lối làm việc chuyên tâm, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt nhất. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong hội viên, đoàn viên; thường xuyên phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, chăm lo, nâng cao đời sống người dân… Ở các chi bộ cơ sở đều lựa chọn những đảng viên nhiệt tình, năng nổ “miệng nói, tay làm”, có uy tín với cộng đồng để tham gia cấp ủy; các đảng viên đều xây dựng kế hoạch hành động cụ thể việc học và làm theo Bác, là cơ sở để chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Trong phong trào chung đó, nhiều chi bộ khu dân cư như xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 7, thôn Cư Nhân, thôn Động Phấn... hoạt động tích cực, hiệu quả. Chi bộ thôn Động Phấn do ông Đặng Văn Vinh làm bí thư 5 năm qua đã xây dựng các nghị quyết lãnh đạo cán bộ, nhân dân tập trung nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập, đồng thời huy động nguồn kinh phí gần 2 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ bản như đổ bê tông 1.500m đường khu dân cư có mặt 3,5 đến 4m, 700m đường ra đồng để tạo thuận lợi cho sản xuất; hoàn thành hệ thống đèn điện chiếu sáng; xây dựng nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao, hệ thống mương nước... Bản thân các đảng viên trong chi bộ đều gương mẫu trong việc đóng góp, tích cực dành nhiều ngày công để tham gia xây dựng cảnh quan thôn khang trang, sạch đẹp. Hiện tại, thôn đang chỉ đạo cán bộ, nhân dân đã hoàn thành việc phân loại rác thải hữu cơ, góp phần hoàn thành 21 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thôn An Cổ có diện tích rộng, đường làng theo lối cổ quanh co, hai bên đường nhiều ao chưa được kè... Qua tính toán, mỗi người dân nơi đây phải đóng góp trung bình khoảng 3,7 triệu đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông, kè ao, hồ, hệ thống thoát nước, xây dựng điện chiếu sáng... Do kinh phí xây dựng NTM quá lớn nên chi bộ, chính quyền và các đoàn thể quần chúng nơi đây đã phát huy sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo chủ trương nhất quán trong thực hiện. Qua hàng chục cuộc họp với tinh thần dân chủ, cùng với sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo xã đến thôn vận động, người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng với tinh thần “mình làm cho mình, phục vụ mình”. Để tránh việc người dân đóng góp số tiền lớn một lúc, thôn chia việc xây dựng thành 3 giai đoạn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tối đa nhân lực, vật lực nhưng vẫn đảm bảo chất lượng các công trình. Chỉ sau vài tháng triển khai, thôn An Cổ đã xây dựng xong các công trình đường giao thông, hệ thống thoát nước, kè hồ, ao…, là đơn vị cuối cùng của xã hoàn thành xây dựng NTM. Với người dân thôn Cư Nhân, việc làm theo Bác của cán bộ, nhân dân thể hiện qua việc hiến đất để làm các tuyến đường giao thông liên xã; trong đó nhiều đảng viên đã gương mẫu đi đầu với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Tiêu biểu là tấm gương đảng viên Trịnh Văn Phúc tự nguyện hiến 71m2 đất thổ cư có giá trị kinh tế cao để làm đường giao thông; đảng viên Trịnh Văn Tác hiến 38m2 đất thổ cư để tuyến đường liên xã đi qua được thuận tiện; đảng viên 70 năm tuổi Đảng Trần Tất Xương cùng gia đình hiến 120m2 đất vườn và đất ao để làm đường khiến nhiều người dân cảm phục, qua đó là tấm gương lôi kéo nhiều nhà ven đường hiến đất.

Không hình thức, giáo điều mà cụ thể, thiết thực, phong trào “làm theo” lời Bác ở xã Mỹ Thành trong những năm qua đã tạo chuyển biến căn bản nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó tăng cường sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, vươn lên trở thành đơn vị phát triển hàng đầu của huyện Mỹ Lộc. Tháng 8-2018, xã về đích NTM, sớm hơn gần 2 năm so với lộ trình đề án được duyệt. Kinh tế của xã phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 86,8%, nông nghiệp giảm xuống còn 13,2%, giá trị trên 1ha canh tác bình quân đạt trên 105 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt 49,5 triệu đồng, gấp 3 lần so với năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, toàn xã đã huy động gần 110 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó 76% do người dân tự nguyện đóng góp và con em xa quê ủng hộ. Với các công trình như tỉnh lộ 485B, Quốc lộ 38B, tuyến đường điện 220KV, khu dân cư tập trung, khu dịch vụ xăng dầu, khu liên hiệp xử lý rác thải của thành phố Nam Định… hoàn thành đã tạo điểm “nhấn” về quê hương Mỹ Thành ngày càng hiện đại, khang trang, xứng đáng là một trong 3 đơn vị cấp xã của huyện được chọn và đang trên đà tiến về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020./.

Bài và ảnh: Đức Thiện